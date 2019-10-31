Абромавичус призначив Коржа відповідальним за ракетобудування: що про нього відомо

Генеральний директор держпідприємства "Укроборонпром" Айварас Абромавичус призначив своїм заступником Руслана Коржа. Відтепер він відповідатиме за сфери будування авіаційної та ракетної техніки.

Головним його завданням буде відродити авіабудівну галузь України, як рівноправного гравця на глобальному ринку, повідомляє "Укроборонпром".

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Основні напрямки роботи Руслана Коржа

Айварас Абромавичус вже визначив основні напрямки, які будуть пріоритетними у роботі його нового заступника:

відновлення серійного виробництво літаків у Києві та Харкові;

визначення пріоритетних програм по літаках та двигунах, забезпечення їхнього програмного менеджменту та ефективного фінансування;

провести радикальну трансформацію системи управління підприємствами та їх взаємодію у межах галузі;

створити сучасну систему продажу та післяпродажної підтримки української продукції у світі;

залучити міжнародних партнерів у ключові проєкти/програми, розпочати зустрічну кооперацію в глобальному ланцюгу вартості;

Наростити об'єми авіаремонту за рахунок міжнародних та цивільних контрактів, зокрема у межах співробітництва з країнами-членами НАТО.

Що відомо про Руслана Коржа

Майже усю трудова діяльність Руслана Коржа пов'язана зі сферами транспорту та авіації. Зокрема, він тривалий час працював у компанії "Антонов", наприклад, представляв інтереси у Великій Британії.

Згодом перебрався до Росії, де у 2006 році став головою ради директорів компанії "АЕРОМАР" – найбільшої у країні компанії-поставщика харчування для пасажирів авіатранспорту.

Цікаво: Абромавичус призначив собі трьох заступників

Згодом працював у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі на посаді заступника міністра.

Цікаво, що в декларації, яку Руслан Корж подава при звільненні з міністерства, його дружина Наталія Корж зазначається громадянкою Росії. У них також є син Костянтин (громадянин України).

У декларації Руслан Корж вказав дві квартири у Києві площею у 59 та 255 квадратних метрів, а також дві квартири, два житлові будинки і земельну ділянку у Росії.

Їздить чиновник на автомобілі Nissan X-Trail 2006 року, за який він заплатив близько 80 тисяч гривень. Крім того, він має акції у 4 компаніях:

ТОВ "Інтермарк Авто";

ТОВ "Кобзар";

ТОВ "ЮПРОМЕКС";

ТОВ "РВК ІНВЕСТМЕНТС".

У трьох компаніях, крім "Кобзара", у його власності є 95% акцій і більше, в останній – лише 35%.

Загалом його сім'я володіє коштами у майже 170 тисяч гривень, понад 350 тисяч доларів, понад 31 тисячу євро та понад 90 тисяч російських рублів.