Абромавичус призначив собі трьох заступників

Гендиректор Укроборонпрому Айварас Абромавичус призначив трьох заступників. Серед них – ексглава Нацполіції Костянтин Бушуєв.

Укроборонпром оновлює керівний склад. Про це йдеться на офіційній сторінці концерну у Facebook.

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Абромавічус підписав укази про призначення на посаду директора HR-департаменту Віталія Пахомова та начальника управління комунікацій Володимира Бируля. Ексзаступник голови Національної поліції Костянтин Бушуєв став заступником з безпеки.

Президент України Володимир Зеленський ввів в наглядову раду Укроборонпрому свого помічника – Андрія Єрмака, а також генерального директора Укрпошти Ігоря Смілянського.

Окрім того, президент вивів з наглядової ради Укроборонпрому Давида Арахамию, голову фракції "Слуга народу" у Верховній Раді.

Відзначимо, що гендиректор Укроборонпрому Айварас Абромавичус оголосив аудит держконцерну. За його словами, аудит найбільшого оборонно-промислового об’єднання України – перший крок до його подальшої трансформації, мета якого – оцінити реальний фінансовий стан компанії.

На думку Абромавичуса аудит підприємства беззаперечно покращить імідж України на міжнародній арені, оскільки найбільший виробник та експортер озброєння держави діє в рамках міжнародних корпоративних стандартів.

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Про реформи у галузі оборони та в ДК "Укроборонпром" почали говорити після корупційного скандалу, пов'язаного із розслідуванням журналістів Bihus.info. Вони виявили, що син ексзаступника секретаря РНБО Олега Гладковського разом із партнерами налагодив постачання контрабандних деталей для військової техніки з Росії зі значною переплатою з боку України.

Що відомо про корупцію в Укроборонпромі?За даними розслідування журналістів Bihus.Info, син на той час першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського – Ігор Гладковський разом з Віталієм Жуковим та Андрієм Рогозою контрабандою поставляли оборонним підприємствам України російські деталі або деталі з українських військових частин. Поставки відбувались через фірми-прокладки за завищеними в 2-4 рази цінами. Розмір розкрадань може становити щонайменше 250 мільйонів гривень, припускають журналісти.



До корупційних оборудок причетні Олег Гладковський (є бізнес-партнером президента Петра Порошенка), екскерівник "Укрспецекпорту" і чинний глава "Укроборонпрому" Павло Букін, директори підприємств та інші посадовці держконцерну.



Учасники корупційних схем організовували угоди через 3 головні фірми-прокладки. Однією з таких фірм нібито був завод "Кузня на Рибальському" (на той момент належав Порошенку), а також підставна компанія "Оптимумспецдеталь". В НАБУ почали досудове розслідування корупції в "Укроборонпромі" за ознаками привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Детективи бюро також провели низку обшуків у Гладковських, Букіна та інших фігурантів скандалу.