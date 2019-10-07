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      Абромавичус назначил себе трех заместителей

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      В руководстве Укроборонпрома обновление руководящего состава
      В руководстве Укроборонпрома обновление руководящего состава / ukroboronprom.com.ua

      Гендиректор Укроборонпрома Айварас Абромавичус назначил трех заместителей. Среди них – экс-глава Нацполиции Константин Бушуев.

      Укроборонпром обновляет руководящий состав. Об этом говорится на официальной странице концерна в Facebook.

      Актуально: Укроборонпром подписал контракт на аудит

      Абромавичус подписал указы о назначении на должность директора HR-департамента Виталия Пахомова и начальника управления коммуникаций Владимира Бируля. Экс-заместитель председателя Национальной полиции Константин Бушуев стал заместителем по безопасности.

      Президент Украины Владимир Зеленский ввел в наблюдательный совет Укроборонпрома своего помощника – Андрея Ермака, а также генерального директора Укрпочты Игоря Смелянского.

      Кроме того, президент вывел из наблюдательного совета Укроборонпрома Давида Арахамию, главу фракции "Слуга народа" в Верховной Раде.

      Отметим, что гендиректор Укроборонпрома Айварас Абромавичус объявил аудит госконцерна. По его словам, аудит крупнейшего оборонно-промышленного объединения Украины – первый шаг к его дальнейшей трансформации, цель которой – оценить реальное финансовое состояние компании.

      По мнению Абромавичуса аудит предприятия беспрекословно улучшит имидж Украины на международной арене, поскольку крупнейший производитель и экспортер вооружения государства действует в рамках международных корпоративных стандартов.

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      О реформах в области обороны и ГК "Укроборонпром" начали говорить после коррупционного скандала, связанного с расследованием журналистов Bihus.info. Они обнаружили, что сын экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского вместе с партнерами наладил поставки контрабандных деталей для военной техники из России со значительной переплатой со стороны Украины.

      Что известно про коррупцию в Укроборонпроме?По данным расследования журналистов Bihus.Info сын на то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского – Игорь Гладковский вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозом контрабандой поставляли оборонным предприятиям Украины российские детали или детали из украинских военных частей. Поставки проходили через фирмы-прокладки по завышенным в 2-4 раза ценам. Размер хищений может составлять не менее 250 миллионов гривен, предполагают журналисты.

      К коррупционным сделкам причастны Олег Гладковский (является бизнес-партнером президента Петра Порошенко), экс-глава "Укрспецэкпорта" и действующий глава "Укроборонпрома" Павел Букин, директора предприятий и другие должностные лица госконцерна.

      Участники коррупционных схем организовывали сделки через 3 главные фирмы-прокладки. Одной из таких фирм якобы был завод "Кузня на Рыбальском" (на тот момент принадлежал Порошенко), а также подставная компания "Оптимумспецдеталь". В НАБУ начали досудебное расследование коррупции в "Укроборонпроме" по признакам присвоения, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением. Детективы бюро также провели ряд обысков у Гладковских, Букина и других фигурантов скандала.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики Айварас Абромавичус Укроборонпром
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