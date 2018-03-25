Аброськин сообщил, когда заработает полиция Крыма

Сейчас идет процесс комплектования структурных подразделений крымской полиции по поручению руководителя Нацполиции Сергея Князева, а к концу 2018 уже должна заработать как минимум Патрульная полиция Крыма.

Такое заявление сделал первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин, передает ведомства.

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По его словам, Нацполиция готова к сотрудничеству с представительством президента в АР Крым в деле возвращения полуострова.

Полиция готова предоставить разностороннюю помощь представительству Президента в АР Крым, особенно в деятельности, направленной на возвращение Украине оккупированных территорий, а также в предотвращении проезда на территорию страны людей, которые приезжают сюда с целью совершения тяжких преступлений, диверсионных актов,

– заметил один из руководителей Нацполиции.

При этом он добавил, что комплектование полицейских подразделений Крыма позволит эффективно противодействовать, в том числе и деятельности сил, которые запускаются спецслужбами РФ на территорию материковой части Украины.

Как ранее заявлял глава Нацполиции Сергей Князев, полиция Крыма будет предоставлять полный спектр полицейских услуг.

"Мы будем прямо коммуницировать, сотрудничать со всеми гражданами, которые пересекают админкордон в ту или иную сторону, предоставлять полицейские услуги в полном спектре: расследование уголовных производств, полицейские опросы, защиту интересов граждан", – отмечал главный полицейский Украины.