Чубаров рассказал, когда Украина сможет вернуть оккупированный Крым

Для того чтобы оккупированный Крым вернулся в Украину, необходимо объединить усилия мирового сообщества, в первую очередь, стран Европы.

Об этом заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат от БПП Рефат Чубаров, передает "Апостроф".

Читайте также: Если бы мы признали аннексию Крыма, это открыло бы дверь новой войне, – евродепутат

"Дальнейшие действия Украины в вопросе освобождения Крыма? Пока мир не найдет эффективного механизма, чтобы заставить Россию вернуться в пределы международного права, то Украина единолично никак не сможет заставить РФ уйти с украинских земель", – заявил он.

По словам лидера Меджлиса крымскотатарского народа, мир пока не идет на радикальные шаги против России.

"Должны быть объединены усилия мирового сообщества и, в первую очередь, европейских стран. Это должны быть более жесткие санкции, такие как отключение SWIFT и эмбарго на энергоносители. Но мир на это пока не идет", – подытожил Чубаров.