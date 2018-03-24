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Чубаров рассказал, когда Украина сможет вернуть оккупированный Крым

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Чубаров заявил, что Украина не может самостоятельно вернуть Крым
Чубаров заявил, что Украина не может самостоятельно вернуть Крым / Фото из открытых источников

Для того чтобы оккупированный Крым вернулся в Украину, необходимо объединить усилия мирового сообщества, в первую очередь, стран Европы.

Об этом заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат от БПП Рефат Чубаров, передает "Апостроф".

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"Дальнейшие действия Украины в вопросе освобождения Крыма? Пока мир не найдет эффективного механизма, чтобы заставить Россию вернуться в пределы международного права, то Украина единолично никак не сможет заставить РФ уйти с украинских земель", – заявил он.

По словам лидера Меджлиса крымскотатарского народа, мир пока не идет на радикальные шаги против России.

"Должны быть объединены усилия мирового сообщества и, в первую очередь, европейских стран. Это должны быть более жесткие санкции, такие как отключение SWIFT и эмбарго на энергоносители. Но мир на это пока не идет", – подытожил Чубаров.

Теги: Новости России Украина – Россия Аннексия Крыма Рефат Чубаров Новости Украины Новости политики Новости Крыма
Источник: 24 Канал
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