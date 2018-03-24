Чубаров розповів, коли Україна зможе повернути окупований Крим

Для того щоб окупований Крим повернувся до України, необхідно об'єднати зусилля світового співтовариства, у першу чергу, країн Європи.

Про це заявив глава Меджлісу кримськотатарського народу, нардеп від БПП Рефат Чубаров, передає "Апостроф".

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"Подальші дії України у питанні визволення Криму? Поки світ не знайде ефективного механізму, щоб змусити Росію повернутися в межі міжнародного права, то Україна одноосібно ніяк не зможе змусити РФ піти з українських земель", – заявив він.

За словами лідера Меджлісу кримськотатарського народу, світ наразі не йде на радикальні кроки проти Росії.

"Мають бути об'єднані зусилля світового співтовариства і, в першу чергу, європейських країн. Це мають бути більш жорсткі санкції, такі як відключення SWIFT і ембарго на енергоносії. Але світ на це поки не йде", – підсумував Чубаров.