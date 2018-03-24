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ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018

Якби ми визнали анексію Криму, це відкрило б двері новій війні, – євродепутат

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Німецький депутат Європарламенту Ельмар Брок
Німецький депутат Європарламенту Ельмар Брок / Фото з вільних джерел

Німецький депутат Європарламенту Ельмар Брок переконаний, що у разі визнання анексії Криму Росією, це може спричинити нову війну.

Про це він зазначив на панельній дискусії "Україна: в полоні кризи?", організованої Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) разом з виданням Tagesspiegel, передає "Укрінформ".

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"Якщо б ми почали це робити (визнавати), ми знову відкрили б двері війні. Якщо б ми прийняли аргументи Путіна про те, чому він забрав Крим, війна могла б спалахнути в сотні місць в Європі", – зазначив депутат.

Він зазначив, що принцип суверенітету і територіальної цілісності є вирішальним і не може бути порушений "з тактичних миттєвих міркувань". Він закцентував увагу на тому, що це є порушенням Гельсінського акту, Будапештського меморандуму та інших документів.

Він нагадав "небезпечні аналогії" з часом поділу Німеччини і відношення до цього міжнародної спільноти. За словами Брок, громадян країни ображало те, що міжнародна спільнота мала справу з НДР.

До слова, в анексованому Криму почалися звільнення з роботи кримських татар, які не пішли голосувати на незаконних виборах президента Росії.

Теги: Новини політики Анексія Криму
Джерело: 24 Канал
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