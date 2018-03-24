Если бы мы признали аннексию Крыма, это открыло бы дверь новой войне, – евродепутат

Немецкий депутат Европарламента Эльмар Брок убежден, что в случае признания аннексии Крыма Россией, это может привести к новой войне.

Об этом он сказал на панельной дискуссии "Украина: в плену кризиса?", организованной Немецким обществом международного сотрудничества (GIZ) совместно с изданием Tagesspiegel, передает "Укринформ".

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"Если бы мы начали это делать (признавать), мы снова открыли бы дверь войне. Если бы мы приняли аргументы Путина о том, почему он забрал Крым, война могла бы вспыхнуть в сотни мест в Европе", – отметил депутат.

Он отметил, что принцип суверенитета и территориальной целостности является решающим и не может быть нарушен "по тактическим мгновенным соображениям". Он акцентировал внимание на том, что это является нарушением Хельсинкского акта, Будапештского меморандума и других документов.

Он напомнил "опасные аналогии" со временем разделения Германии и отношение к этому международного сообщества. По словам Брок, граждан страны обижало то, что международное сообщество имело дело с ГДР.

К слову, в аннексированном Крыму начались увольнения крымских татар, которые не пошли голосовать на незаконных выборах президента России.