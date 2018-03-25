Аброськін сповістив, коли запрацює поліція Криму
Наразі триває процес комплектування структурних підрозділів кримської поліції за дорученням керівника Нацполіції Сергія Князєва, а до кінця 2018 року вже має запрацювати щонайменше Патрульна поліція Криму.
Таку заяву зробив перший заступник голови Нацполіціі В'ячеслав Аброськін, передає відомства.
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За його словами, Нацполіція є готовою до співпраці з представництвом президента в АР Крим у справі повернення півострова.
Поліція є готовою надати різнобічну допомогу представництву Президента в АР Крим, особливо у діяльності, направленій на повернення Україні окупованих територій, а також у недопущенні проїзду на територію країни людей, які приїжджають сюди з метою скоєння тяжких злочинів, диверсійних актів,
– зауважив один із керівників Нацполіції.
Водночас він додав, що комплектування поліцейських підрозділів Криму дозволить ефективно протидіяти, у тому числі, і діяльності сил, які запускаються спецслужбами РФ на територію материкової частини України.
Як раніше заявляв очільник Нацполіції Сергій Князєв, поліція Криму надаватиме повний спектр поліцейських послуг.
"Ми будемо прямо комунікувати, співпрацювати з усіма громадянами, які перетинають адмінкордон в той чи інший бік, надавати поліцейські послуги в повному спектрі: розслідування кримінальних проваджень, поліцейські опитування, захист інтересів громадян", – наголошував головний поліцейський України.