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Аброськін сповістив, коли запрацює поліція Криму

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В'ячеслав Аброськін
В'ячеслав Аброськін / Соцмережі

Наразі триває процес комплектування структурних підрозділів кримської поліції за дорученням керівника Нацполіції Сергія Князєва, а до кінця 2018 року вже має запрацювати щонайменше Патрульна поліція Криму.

Таку заяву зробив перший заступник голови Нацполіціі В'ячеслав Аброськін, передає відомства.

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За його словами, Нацполіція є готовою до співпраці з представництвом президента в АР Крим у справі повернення півострова.

Поліція є готовою надати різнобічну допомогу представництву Президента в АР Крим, особливо у діяльності, направленій на повернення Україні окупованих територій, а також у недопущенні проїзду на територію країни людей, які приїжджають сюди з метою скоєння тяжких злочинів, диверсійних актів,
– зауважив один із керівників Нацполіції.

Водночас він додав, що комплектування поліцейських підрозділів Криму дозволить ефективно протидіяти, у тому числі, і діяльності сил, які запускаються спецслужбами РФ на територію материкової частини України.

Як раніше заявляв очільник Нацполіції Сергій Князєв, поліція Криму надаватиме повний спектр поліцейських послуг.

"Ми будемо прямо комунікувати, співпрацювати з усіма громадянами, які перетинають адмінкордон в той чи інший бік, надавати поліцейські послуги в повному спектрі: розслідування кримінальних проваджень, поліцейські опитування, захист інтересів громадян", – наголошував головний поліцейський України.

Теги: Новини України Новини політики В'ячеслав Аброськін Новини Криму Анексія Криму Поліція
Джерело: 24 Канал
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