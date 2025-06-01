Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение президента Украины в его телеграм-канале.

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Что сказал Зеленский об операции "Паутина"

Владимир Зеленский отметил, что заслушал доклад председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка по сегодняшней операции "Паутина".

Абсолютно блестящий результат. Самостоятельный результат Украины. Год, 6 месяцев и 9 дней от начала планирования до эффективной реализации,

– заявил президент.

Украинский лидер подчеркнул, что это самая дальнобойная украинская операция. По словам главы государства, наших людей, которые готовили операцию, вовремя вывели с российской территории.

Зеленский пообщался с Малюком по операции "Паутина" в России / Фото Офиса Президента

"Поблагодарил генерала Малюка за этот успех Украины. Поручил Службе безопасности Украины проинформировать общество о деталях и результатах операции, которые могут быть обнародованы. Конечно, не все можем сейчас рассказать, но это украинские действия, которые точно будут в учебниках истории", – написал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина защищает себя, и вполне справедливо. В частности, делает все, чтобы Россия почувствовала необходимость завершения этой войны.

Глава государства также резюмировал, что Россия эту войну начала, страна-агрессор должна ее и закончить.

К слову, в СБУ рассказали, что страна-агрессор потеряла 34% стратегических носителей крылатых ракет в результате спецоперации "Паутина". Общие потери составляют примерно 7 миллиардов долларов США.