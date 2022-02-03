Абсолютно реально, – Чалый об аресте имений российских олигархов в Лондоне

Великобритания намерена пересмотреть свое законодательство, чтобы была возможность вводить санкции против любых людей режима Кремля. Говорится и о российских олигархах. Их недвижимость могут "заморозить".

Об этом сказал экс-посол Украины в США Валерий Чалый в авторской программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале. По его словам, в Британии сейчас активно обсуждают этот вопрос.

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"Это абсолютно реально (санкции против российских олигархов – 24 канал). В Великобритании есть внутренняя политическая борьба. По этому вопросу дискутируют внутри руководящей партии. Для Бориса Джонсона очень важно, кто какую позицию займет", – сказал Чалый.

Их законодательство позволяет предпринимать шаги, даже по аресту (юридически они могут арестовать собственность, а потом в судах дальше выяснять),

– добавил экс-посол Украины.

Иностранные владельцы недвижимости – проблема Британии

Он отметил, что в Великобритании возникла проблема, когда все исторические кварталы покупают иностранцы. Очень много украинцев там проживают также.

"Может Великобритания принять соответствующее решение? Может. Надо принимать такие персональные решения? Надо", – подытожил Чалый.

Повлияет ли это на Владимира Путина

Экс-посол Украины уверен, что санкции в отношении российских олигархов в Британии повлияют на президента России.

Да, это было бы очень действенно. Единственная проблема – все российские олигархи в основном все уже вывели (активы – 24 канал). Такого удара, который мог быть 2 – 3 года назад, уже нельзя нанести,

– сказал Чалый.

Он считает, что неприятности для них будут в таком случае, но катастрофы нет.

Интервью с Валерием Чалым на 24 канале: смотрите видео