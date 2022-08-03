Абсурд государства-террориста, – Зеленский о решении россии по "Азову"

Владимир Зеленский прокомментировал решение кремля о признании воинов полка "Азов" террористами. Он акцентировал, что это очередной абсурд, на который пошло государство, которое само и является террористом.

Глава государства считает, что после всего, что совершала россия в Украине, ни одна другая террористическая организация мира "не может претендовать на первенство в терроре". Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на вечернее обращение президента .

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Какова причина определения "азовцев" как террористов в России

Глава Украины считает, что признание полка "террористической организацией" свидетельствует лишь о необратимых процессах на территории России. Там ведь уже начали осознавать, что их точно признают государством-террористом.

И именно поэтому из москвы пошла новая пропагандистская активность. Они внезапно решили определить "азовцев" как террористов. Хотя, когда это делает государство-террорист, это очевидно абсурдно,

– акцентировал Зеленский.

Зеленский прокомментировал решение кремля по "Азову": смотрите видео