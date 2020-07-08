После Первой мировой войны Германия не могла существовать без разведывательных ведомств, ведь нажила себе немало врагов. Так в 1919 году совершенно тайно появился абвер, который стал самым эффективным ведомством страны, но разрушил самые жестокие планы Гитлера.

Лето 1914 года для мира стало действительно жарким. Европа поделилась на два лагеря. Воплощением зла в этой истории выступила Германская империя, которая пыталась во всех аспектах обогнать другие страны, в частности, и в гонке вооружений. Постоянное наращивание мощностей с 1900 года постепенно обостряло конфликт. В конце концов это привело к Первой мировой войне. Об этом говорится в новом выпуске программы "Спецслужбы" на 24 канале.

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Масштабные кампании развернулись не только на земле, в воздухе и на море. Совместными усилиями и ценой миллионов жизней немецкую империю удалось сокрушить. В 1917 году страны Антанты праздновали победу. Вместе с тем они понимали, что ответа долго ждать не придется. Рано или поздно немцы захотят реванша, а масла в огонь подливал и Версальский договор – документ о тотальной капитуляции Германии, который, мягко говоря, унизил амбиции империи.

"Немецкие разведки, они прославились еще в XIX веке как одни из самых эффективных. Они учили очень многих разведчиков других стран. Поэтому слава немецкой разведки гремела на весь мир. И после завершения Первой мировой войны, соответственно, союзники, Антанта хотела, чтобы Германия избавилась от такого огромного инструмента влияния", – пояснил эксперт Бюро исследований истории спецслужб Александр Радковский.

Любая мощная страна, а тем более такая, как Германия, не могла существовать без разведывательных ведомств. Отказаться от них в послевоенный период – это все равно, что внезапно ослепнуть. Да и к тому же, после завершения войны немцы нажили себе немало врагов.

Создание абвера

Поскольку Версальский договор запрещал создавать отдельные разведывательные органы, то в Германии пошли обходным путем. У них появилось своего рода Министерство обороны, внутри которого создали разведку. 10 офицеров решили, что ради будущего страны им жизненно необходимо такое ведомство. Поэтому в 1919 году совершенно тайно появился абвер, что в переводе означает защита.

1919 год считается неофициальной датой создания абвера Ведь до 1928 года ведомство существовало и действовало нелегально. Лишь в 1928 году абвер признали одним из отделов Минобороны Германии, что узаконило право на существование органа.

Абвер работал как отдел Минобороны Германии / Фото Википедии

На первых порах абвер выполнял похожие задачи с гестап" – следил за правопорядком внутри страны. Однако, со временем приоритеты изменились и эти 2 ведомства четко разграничили свою деятельность:

гестаповцы – держали руку на пульсе внутренней жизни Германии;

абверовцы – следили за военной сферой.

Агентов ведомства рассылали по разным странам, где те шпионили не только за потенциальными врагами Берлина, но и за союзниками тоже. Шпионы докладывали руководству абсолютно всю информацию, которая даже в теории могла принести пользу в принятии судьбоносных решений.

В начале 30-х в абвере было всего три подразделения:

разведка;

шифрование;

контрразведка.

Но система начала меняться в лучшую сторону с приходом Вильгельма Канариса – известного директора абвера по прозвищу "Хитрый лис".

Что известно о Вильгельме Канарисе

Главой разведывательного ведомства он стал не просто так, его послужной список действительно впечатлял. Канарис прошел Первую мировую, отслужив на флоте, имел звание адмирала и разбирался в секретных ведомствах Германии не хуже всех предыдущих директоров. Его сотрудники и подчиненные не раз описывали Вильгельма как мужчину с добрыми глазами и острым умом. Он отлично знал свое дело.

Вильгельм Канарис / Фото Википедии

"Это достаточно специфическая личность, потому что он соединил в себе навыки военного адмирала, которым он был одновременно находясь главой абвера. Его еще с детства душа тянула к морю, несмотря на то, что его родители были промышленниками. Сохранились воспоминания его одноклассника, который рассказывал, что он еще в детстве в общении был невероятно холоден как лед, но при этом очень хорошо умел разговорить своего собеседника. Это позже ему как раз помогло", – вспомнил эксперт Бюро исследований истории спецслужб Александр Радковский.

После Первой мировой Канарис был одним из тех людей, чей опыт можно было считать неоценимым. На его плечи сам Гитлер возлагал не только сверхсложные задачи, но и сверхтайные. Например, ему поручали контроль над созданием подводных судов Германии в Японии. Процесс обучения немецких летчиков в Марокко или создание и сохранение немецкого флота в Испании. Позже все эти корабли вступят в бой с началом Второй мировой. Некоторые из них занесет даже в Крым.

Кстати, именно благодаря Канарису в абвере существовал специальный орган, нацеленный на борьбу с партизанскими движениями на оккупированной части СССР "Зондерштаб Р". Его отделы были и на территории Украины: в Симферополе, Киеве и Чернигове. Каждая из этих областей собирала разведданные о советских военных и партизанах в своих зонах действия. Например, киевский штаб отвечал за Днепропетровск, Черкассы, Полтаву, Винницу, Кировоград, Пирятин, Фастов, Иванков и Николаев.

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Резидентура абвера ежедневно передавала доклады командованию практически обо всех процессах, происходивших на этих территориях. Кстати, Украина далеко не единственная страна, в которой абверовцы создавали похожие резидентуры. Во время войны с одной страной таких агентов засылали или на оккупированные Германией зоны, или в соседние страны. Это позволяло собирать информацию по всем фронтам.

Абвер работал по методу – "Враг моего врага – мой друг". По такому же принципу они держали контакт с индийскими националистами, которые боролись против британского колониализма. В этом же списке оказались и японцы, считавшие СССР врагом.

Деятельность абвера

Уже будучи директором ведомства, Вильгельм Канарис сразу взялся за реорганизацию. В 1938 году орган расширился. Появились новые отделы, позволившие увеличить шпионское присутствие во многих других странах. Условно, каждый из них делили на 3 категории:

дружеская;

вражеская;

нейтральная.

Иногда агенты проникали в посольства, хотя в основном создавали фиктивные организации и под предлогом водопроводной или промышленной компании собирали необходимые им данные.

Кроме этого, абвер помогал другим силовым структурам Германии, в частности, гестапо и военным. Они своего рода брали у них заказы на задания. Например, когда надо было найти предателей за рубежом, абверовцы составляли списки, которые впоследствии превращались для военных в квест. Двигаясь по списку вниз, они вычеркивали одно имя за другим. Так было в 1939 году во время операции "Танненберг". Агенты Канариса составили списки, состоявшие из более 60-ти тысяч поляков, который надо было ликвидировать. Немецкая секретная полиция вместе с отрядами СД тысячами вылавливали поляков и расстреливали их.

Самому Вильгельму Канарису такая работа была не очень по нраву. После той спецоперации он понял, что является частью машины террора целого мира. И он далеко не случайная пешка в надвигающейся битве.

Операция "Лина"

Засылая своих агентов в разные страны, вниманием не обделили и Британию, на которую Гитлер точил зуб. В конце 30-х – начале 40-х Канарис по приказу фюрера начал засылать в королевство абверовцев – операция под кодовым названием "Лина".

Те собирали информацию о военных аэродромах, планах техники и перемещении армии. Присылали данные не только о количестве, но и о точном месте дислокации. Словом, работали они отлично. Была правда одна проблема. Британцы были готовыми к таким немецким фокусам, а потому оперативно отлавливали шпионов. Приходилось постоянно отсылать новых. Поскольку резидентуры или даже групп поддержки среди населения немцы не имели, то их быстро арестовывали.

Абвер называли одним из самых эффективных ведомств своего времени / Фото с пространств интернета

Научившись на ошибках с Британией, абверовцы, скажем так, перестали подражать идее расовой чистоты. Когда речь шла о работе, они не перебирали, а вербовали тех, кто действительно мог принести пользу. За все время своего существования это ведомство называли одним из самых эффективных в свое время. Своими разведданными они принесли Германии немало побед в сражениях. И хоть войну выиграть Берлину не удалось, насолить противнику все же получилось.

Абвер понимал, что их успех зависит от того, насколько они сольются с местным окружением. Поэтому в основном в абвер вербовали по региональному признаку. Например, когда они работали с англичанами, то они вербовали англичан на севере Африки, которые знали общие английские традиции и уже их засылали их в Великобританию. Когда они работали на Восточном фронте, то они вербовали среди военнопленных, которые были настроены против коммунистического режима. Они вербовали среди местного населения", – пояснил Радковский.

Спецназначения агентов

В абвере было даже свое подразделение, которое впоследствии переросло в дивизию. "Бранденбург-800" создали по инициативе Канариса. Туда входили только лучшие из лучших. Агенты держали спецназовцев исключительно для особых миссий. Несколько отрядов таких бойцов могли запросто поломать планы противника.

Поэтому "Бранденбург-800" участвовал практически в каждой битве Германии. Обычно их отправляли в тыл противника для обезвреживания партизанских группировок и дестабилизационной работы. Они взрывали мосты, засыпали вражеские траншеи и перекрывали дороги чтобы выигрывать время у противника.

Спецназовцы "Бранденбург – 800" / Фото HSOGMH

Канарис также был хорошо известен среди немецких интеллектуалов. Когда Гитлер только пришел к власти, то Вильгельм уже знал, чем это может обернуться для мира. Еще планируя операцию по аресту и казни поляков, глубоко в душе Канарис знал, что поступает неправильно. С одной стороны – вокруг Гитлера образовался культ личности. С другой – нашлись и те, кто хотел свергнуть тирана и отдать его под трибунал.

Желание вполне логичное. Война против всего мира грозила смертью миллионов людей. Поэтому Канарис, выполняя приказы и делая свое дело, одновременно и перешел на светлую сторону, работая уже на два фронта.

Наступление на СССР

Желание сбросить Гитлера не отвергало того факта, что пора было начинать наступление на СССР. В 1940–41 годах началось планирование операции "Барбаросса" – плана наступления на Советский Союз. Абвер начал сбор информации на всех линиях границы. Главная задача: определить военный потенциал и мощности Красной армии. Козырем в рукаве был тот факт, что никто не ожидал нападения Германии. Ведь война на 2 фронта была серьезным вызовом для страны. Ну, по крайней мере, немцы думали, что никто не знал о нападении.

Канарис с самого начала знал, что война с СССР – проигрышный вариант. Он ее совершенно не хотел. Однако работать на благо Родины приходилось, поэтому он делал все, что мог, чтобы Германия одержала победу.

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На пути стояли только спецслужбы СССР. Их дезинформационная кампания вводила в ступор не только абверовцев, но и самих нацистских руководителей. Как бы глава разведки не пытался противостоять им, его попытки были тщетными. В этой войне удача была не на его стороне, Канариса никто не слушал.

Первые поражения начались практически сразу, как началась война против СССР. Так, немцам удалось оккупировать некоторые территории, но одна за другой советская армия эти зоны отбивала обратно. Вести войну на два фронта было нереально трудно. Абверовцы метались из стороны в сторону в попытках найти выход для страны и проложить путь для новых наступлений. Однако практически вся их развединформация была ложной.

Советская агентура перевербовывала нацистских спецов, те предоставляли своим руководителям ложные данные, что приводило к проигрышам. Например, зная что красноармейцы начнут наступление завтра в количестве 20-ти танков и тысячи пехотинцев, в результате оказывалось, что сотня – танков, а пехоты больше 20 тысяч.

Что на самом деле скрывалось за деятельность главы абвера Вильгельма Канариса – смотрите в программе.