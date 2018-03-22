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Ада Роговцева поделилась трогательной историей после поездки на Донбасс

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Ада Роговцева рассказала щемящую историю о бойце ВСУ
Ада Роговцева рассказала щемящую историю о бойце ВСУ / Фото из открытых источников

Легендарная актриса и народная артистка Украины Ада Роговцева поделилась трогательной историей об украинском военнослужащем, которая произошла с ней во время одной из поездок на Донбасс.

Об этом актриса рассказала в интервью изданию "СпеЦкор".

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По словам артистки, она часто посещает украинских военных на передовой. Так, однажды она встретила там молодого военного без ноги, который, несмотря на ранение, все равно остался в служить на Донбассе. История этого парня поразила Роговцеву до глубины души, и из-за таких людей, в первую очередь, она и продолжает ездить на Восток.

Актриса отметила, что случай произошел во время ее поездки на Донбасс в августе несколько лет назад. Тогда она посетила батальон, который находился всего в 14 километрах от линии огня.

Я всегда рассказываю одну историю очень часто, потому что мне больно. Когда на День Независимости мы приехали со спектаклем в один из батальонов там, в зоне АТО. Солдатики выстроились в ряд, чтобы нас поздравить. И среди всех я увидела одного высокого парня, который стоял на уровне со всеми без одной ноги, на костылях. Я тогда спросила у командира батальона, почему он с таким ранением не дома, и узнала, что этот солдат – лучший боец ​​здесь. Он воевал, после очередного обстрела остался без ноги, немного подлечился в госпитале и вернулся на передовую. Причем, собственную машину переоборудовал под пулемет, и продолжает защищать наш мир и спокойствие так, что с линии фронта его не вытянешь,
– рассказала она.

Роговцева отметила, что из-за таких самоотверженных мужчин она ездит на восток Украины.

"Вот именно из-за таких мальчиков я езжу в зону АТО. Это невозможно передать или рассказать, это нужно увидеть", – подытожила актриса.

Теги: Война на Донбассе Новости Украины
Источник: 24 Канал
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