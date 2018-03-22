Ада Роговцева поділилась зворушливою історією після поїздки на Донбас

Легендарна актриса і народна артистка України Ада Роговцева поділилася зворушливою історією про українського військовослужбовця, яка сталася з нею під час однієї з поїздок на Донбас.

Про це актриса розповіла в інтерв'ю виданню "СпеЦкор".

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За словами артистки, вона часто відвідує українських військових на передовій. Так, одного разу вона зустріла там молодого військового без ноги, який, незважаючи на поранення, все одно залишився в служити на Донбасі. Історія цього хлопця вразила Роговцеву до глибини душі, і через таких людей, в першу чергу, вона і продовжує їздити на Схід.

Актриса зазначила, що випадок стався під час її поїздки на Донбас в серпні кілька років тому. Тоді вона відвідала батальйон, який знаходився всього за 14 кілометрів від лінії вогню.

Я завжди розповідаю одну історію дуже часто, бо мені болить. Колись на День Незалежності ми приїхали з виставою в один із батальйонів там, у зоні АТО. Солдатики вишикувалися у ряд, щоб нас привітати. І серед всіх я побачила одного високого хлопця, який стояв на рівні з усіма без однієї ноги, на милицях. Я тоді запитала у командира батальйону, чому він з таким пораненням не вдома, і дізналася, що цей солдат - кращий боєць тут. Він воював, після чергового обстрілу залишився без ноги, трохи підлікуватися в госпіталі і повернувся на передову. Причому, власну машину переобладнав під кулемет, і продовжує захищати наш мир і спокій так, що з лінії фронту його не витягнеш,

– розповіла вона.

Роговцева наголосила, що через таких самовідданих чоловіків вона їздить на Схід України.

"Ось саме через таких хлопчиків я їжджу в зону АТО. Це не можливо передати чи розповісти, це потрібно побачити", – підсумувала актриса.