Адаптировались ли новые нардепы в Раде и что раздражает их больше всего

В парламент девятого созыва прошли не только политики с опытом, но и люди из других профессий. В частности, фотографы, комики, певцы, активисты, историки. О том, влились ли они в коллектив депутатов и не жалеют о смене профессии – читайте дальше.

Жан Беленюк

Многократный чемпион Европы и мира по греко-римской борьбе Жан Беленюк признался, что уже привык к графику работы Раду. Депутатство ему нравится, ведь он курирует родную ему сферу.

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"Я сюда попал только потому, что меня к себе пригласил президент. И моя зона ответственности – это развитие спорта, я делаю все от себя", – сказал Беленюк.

К тому же, свое любимое дело не оставляет. И будучи уже нардепом, завоевал для Украины еще одну золотую медаль на чемпионате мира.

Народный депутат и многократный чемпион Европы и мира по греко-римской борьбе Жан Беленюк

Жан Беленюк отметил, что после приезда с чемпионата мира его называли прогульщиком. Он отметил, что это несправедливо, ведь он отстаивал украинский флаг на мировой арене.

Святослав Вакарчук

Совмещает законотворчество с гастролями и лидер "Голоса" Святослав Вакарчук. В конце декабря он выступил на корпоративе в Минске для одной из компаний, создающих компьютерные игры. Несмотря на то, что творческая деятельность для депутатов не запрещена, поднялся скандал.

Смотрите фрагмент выступления Вакарчука на новогоднем корпоративе в Минске

Роман Грищук

А вот депутат от "Слуги народа" Роман Грищук с предыдущей работой пока завязал. Шоу "Мама хохотала" с его участием еще выходит, но он утверждает, что запись сделали раньше.

Я не веду никакой деятельности, которая связана с творчеством, хоть она и разрешена в статусе нардепа,

– подчеркнул Грищук.

Все потому, что уже погрузился в работу на 100%. Пытается читать важнейшие законопроекты. Когда не успевает, консультируется с коллегами из профильных комитетов.



Нардеп от "Слуги народа" Роман Грищук

В этот парламент зашло рекордное количество бывших общественных деятелей. Они есть в каждой фракции. По ту сторону баррикад их восприятия Рады изменилось.

У нас такое отношение, что депутаты, как и любые чиновники – это люди, которые должны знать все. На самом деле, это такие же люди, которые тоже делают ошибки,

– заметила нардеп от "Голоса" Александра Устинова.

Владимир Вятрович

Владимир Вятрович, возглавлявший Институт национальной памяти в Раду попал, потому, что сдала мандат Ирина Луценко. Говорит, что не чувствует себя комфортно в Раде. Хотя раньше и был причастен к законотворчеству. С его подачи разработали и приняли не один документ, в том числе и о декоммунизации.

В целом депутаты-новички, с которыми пообщались журналисты 24 канала, не жалеют, что сменили сферу деятельности и попали в Раду.