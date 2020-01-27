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      Чи адаптувались нові нардепи до Ради та що їх дратує найбільше

      53 Читать новость на русском

      До парламенту дев'ятого скликання пройшли не лише політики з досвідом, але й люде інших професій. Зокрема, фотографи, коміки, співаки, активісти, історики. Про те, чи влились вони у колектив депутатів і чи не шкодують про зміну професії – читайте далі.

      Жан Беленюк

      Багаторазовий чемпіон Європи й світу з греко-римської боротьби Жан Беленюк зізнався, що вже звик до графіка роботи Раду. Депутатство йому подобається, адже він курує рідну йому сферу.

      Важливо! Хто з депутатів жодного разу не голосував у Раді в січні: прізвища

      "Я сюди потрапив лише тому, що мене до себе запросив президент. І моя зона відповідальності – це розвиток спорту, я роблю все залежне від себе", – сказав Беленюк.

      До того ж, свою улюблену справу не полишає. І бувши вже нардепом, здобув для України ще одну золоту медаль на чемпіонаті світу.


      Народний депутат та багаторазовий чемпіон Європи й світу з греко-римської боротьби Жан Беленюк

      Жан Беленюк обурився, що після приїзду з чемпіонату світу його називали прогульником. Він наголосив, що це несправедливо, адже він відстоював український прапор на світовій арені.

      Святослав Вакарчук

      Поєднує законотворчість з гастролями й лідер "Голосу" Святослав Вакарчук. Наприкінці грудня він виступив на корпоративі у Мінську для однієї з компаній, що створюють комп'ютерні ігри. Попри те, що творча діяльність для депутатів не заборонена, здійнявся скандал.

      Дивіться фрагмент виступу Вакарчука на новорічному корпоративі в Мінську

      Роман Грищук

      А от депутат від "Слуги народу" Роман Грищук з попередньою роботою поки зав'язав. Шоу "Мама хохотала" за його участі ще виходить, але він переконує, що запис зробили раніше.

      Я не веду жодної діяльності, яка пов'язана з творчістю, хоч вона і дозволена у статусі нардепа,
      – підкреслив Грищук.

      Все тому, що вже занурився у роботу на 100%. Намагається читати найважливіші законопроєкти. Коли не встигає, консультується з колегами з профільних комітетів.


      Нардеп від "Слуги народу" Роман Грищук

      У цей парламент зайшла рекордна кількість колишніх громадських діячів. Вони є у кожній фракції. По той бік барикад їх сприйняття Ради змінилось.

      У нас таке ставлення, що депутати, як і будь-які чиновники, – це люди, які мають знати все. Насправді ж, це такі самі люди, які теж роблять помилки,
      – зауважила нардепка від "Голосу" Олександра Устінова.

      Володимир В'ятрович

      Володимир В'ятрович, який очолював Інститут національної пам'яті до Ради потрапив, через те, що склала мандат Ірина Луценко. Каже, що не почуває себе комфортно у Раді. Хоч раніше і був дотичний до законотворчості. З його подачі розробили й ухвалили не один документ, зокрема і про декомунізацію.

      Загалом депутати-новачки, з якими поспілкувалися журналісти 24 каналу, не шкодують, що змінили сферу діяльності й потрапили в Раду.

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      Автор: Анна Калюжна
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Слуга народу Партія Голос Скандал Жан Беленюк Володимир В'ятрович
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