Адаптивный карантин в Украине сейчас введен до 30 июня. Однако, есть большая вероятность, что его продолжат.

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что действующий локдаун дает свои результаты. Он добавил, что правительство пока не планирует вводить общегосударственный карантин.

Важно Назад в школу: смогут ли ученики учиться так же как до карантина

Продлят ли карантин

По словам главы правительства, если удастся ко Дню Независимости провакцинировать большинство населения, тогда будут искать варианты смягчения локдауна. Впрочем, вероятно, ограничения будут продолжаться.

Мы, очевидно, будем продлевать его (карантин – 24 канал) до августа,

– подчеркнул Шмыгаль.

Влияние ограничений

По его словам, адаптивная модель карантина дает определенные возможности. Шмыгаль объяснил, если показатели заболеваемости COVID-19 начинают расти, то ограничения вводятся автоматически. Если же нет – то страна живет в зеленой зоне.

"Когда правительство увидит, что эпидемию удалось побороть, то карантин будет отменен", – заверил премьер.

Он подчеркнул, что возможность новых локдаунов зависит от нескольких вещей:

дисциплины;

вакцинации;

от того, как будет развиваться эта пандемия вообще в мире – будут ли появляться новые штаммы.

"Это основные показатели, я думаю, что других показателей, которые повлияют на адаптивную модель карантина, нет", – уточнил премьер.

Также Шмигаль добавил, что правительство не планирует вводить общегосударственный локдаун. Если же будет необходимость – будут закрывать отдельные области, как это происходило в предыдущую волну заболеваемости.

Карантин в Украине: что известно

Впервые карантин из-за коронавируса в Украине ввели в марте 2020 года. С тех пор его то усиливали, то смягчали.

В частности, действовали следующие ограничения: общенациональный карантин, адаптивный и карантин выходного дня.

Текущий карантин действует до 30 июня 2021 года. Это – адаптивный карантин, то есть области в зависимости от эпидемиологической ситуации распределяют в одну из зон: зеленую, желтую, оранжевую и красную.

По состоянию на 10 мая в Украине 8 областей "оранжевые", все остальные – "желтые".