Пресс-служба государственной пограничной службы Украины сообщила, что в районе Скадовска пограничную комендатуру быстрого реагирования обстреливают с вертолетов. Пограничники подразделения действуют в соответствии с ситуацией и взаимодействуют со всеми силами обороны.

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Сейчас известно о трех погибших пограничниках. Есть раненые. Несмотря на это пограничники ведут бой с оккупантом,

– говорится в сообщении.

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Сообщение из фейсбука Государственной пограничной службы Украины:

Ситуация касательно российского вторжения

Пограничные подразделения действуют согласно ситуации, которая разворачивается на участках ответственности и во взаимодействии со всеми силами обороны.

В районе населенных пунктов Копани и Иваново Херсонской области военнослужащие ведут сражение с противником.

В районе Скадовска пограничную комендатуру быстрого реагирования обстреливают с вертолетов.

Сейчас известно о трех погибших пограничниках. Есть раненые. Несмотря на это, пограничники ведут бой с оккупантом.