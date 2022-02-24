Пресс-служба государственной пограничной службы Украины сообщила, что в районе Скадовска пограничную комендатуру быстрого реагирования обстреливают с вертолетов. Пограничники подразделения действуют в соответствии с ситуацией и взаимодействуют со всеми силами обороны.
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Сейчас известно о трех погибших пограничниках. Есть раненые. Несмотря на это пограничники ведут бой с оккупантом,
– говорится в сообщении.
Сообщение из фейсбука Государственной пограничной службы Украины:
Ситуация касательно российского вторжения
Пограничные подразделения действуют согласно ситуации, которая разворачивается на участках ответственности и во взаимодействии со всеми силами обороны.
В районе населенных пунктов Копани и Иваново Херсонской области военнослужащие ведут сражение с противником.
В районе Скадовска пограничную комендатуру быстрого реагирования обстреливают с вертолетов.
Сейчас известно о трех погибших пограничниках. Есть раненые. Несмотря на это, пограничники ведут бой с оккупантом.