Пресслужба державної прикордонної служби України повідомила, що у районі Скадовська прикордонну комендатуру швидкого реагування обстрілюють з вертольотів. Прикордонники діють відповідно до ситуації та взаємодіють з усіма силами оборони.

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Наразі відомо про 3 загиблих прикордонників. Є поранені. Незважаючи на це прикордонники ведуть бій з окупантом,

– мовиться у повідомленні.

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Допис з фейсбуку Державної прикордонної служби України:

Ситуація щодо російського вторгнення

Прикордонні підрозділи діють відповідно до ситуації, що розгортається на ділянках відповідальності та у взаємодії з усіма силами оборони.

В районі населених пунктів Копані та Іваново Херсонської області військовослужбовці ведуть бій з противником.

В районі Скадовська прикордонну комендатуру швидкого реагування обстрілюють з вертольотів.

Наразі відомо про 3 загиблих прикордонників. Є поранені. Незважаючи на це прикордонники ведуть бій з окупантом.