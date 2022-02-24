Пресслужба державної прикордонної служби України повідомила, що у районі Скадовська прикордонну комендатуру швидкого реагування обстрілюють з вертольотів. Прикордонники діють відповідно до ситуації та взаємодіють з усіма силами оборони.
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Наразі відомо про 3 загиблих прикордонників. Є поранені. Незважаючи на це прикордонники ведуть бій з окупантом,
– мовиться у повідомленні.
Допис з фейсбуку Державної прикордонної служби України:
Ситуація щодо російського вторгнення
Прикордонні підрозділи діють відповідно до ситуації, що розгортається на ділянках відповідальності та у взаємодії з усіма силами оборони.
В районі населених пунктів Копані та Іваново Херсонської області військовослужбовці ведуть бій з противником.
В районі Скадовська прикордонну комендатуру швидкого реагування обстрілюють з вертольотів.
Наразі відомо про 3 загиблих прикордонників. Є поранені. Незважаючи на це прикордонники ведуть бій з окупантом.