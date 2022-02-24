Відповідну інформацію оприлюднив глава Об'єднання родичів політв'язнів Кремля Ігор Котелянець. Це трапилось після того, як Росія напала на Україну о 5 ранку 24 лютого.

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Російське мовчання та страх – схвалення та співучасть у злочині

Ігор Котелянець пригадав, що Росія веде бойові дії в Україні – вона б'є по Україні зі сторони всіх прикордонних областей, а також Білорусі та Криму. Танки, летальна техніка та ракети атакують усю Україну, та ЗСУ відбиває всі повітряні та наземні атаки.

Російські друзі, родичі та знайомі. Прямо зараз ваш божевільний президент намагається знищити нас і наші сім'ї у нашому ж будинку. Це відбувається на абсолютно вигаданих підставах. Ваше мовчання і страх – це ваше схвалення та співучасть у злочині, який може перерости в нову світову війну,

– написав глава Об'єднання родичів політв'язнів Кремля.

Котелянець пригадав, що втрат зазнають обидві сторони. Та Збройні сили України вже знищили 5 військових російських літаків, збили ракети над Києвом, звільнили місто Щастя на Луганщині – так Україна захищає себе.

Глава Об'єднання родичів політв'язнів Кремля закликав росіян до спротиву

Захистіть і ви себе: зупиніть свого президента, висловіть протест будь-якими доступними способами!

– закликав Котелянець.

Додав, що у протилежному випадку ця війна забере дуже багато життів росіян й на їхній землі.

"Зробіть все від себе можливе, щоб запобігти великій війні!" – сказав глава організації.

Додав також:

"ми на своїй землі. Тут уже гинуть російські солдати: українці не зустрічають російські війська з квітами, а зустрічають ударами у відповідь;

тут давно ніхто не бачить у Росії друга – ми бачимо агресора, який напав на нас без оголошення війни ;

; напали ті, хто найчастіше називали і називають себе нашими братами".

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію.



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