Соответствующую информацию обнародовал глава Объединения родственников политзаключенных Кремля Игорь Котелянец. Это случилось после того, как Россия напала на Украину.

Заметьте Российские танки заходят на границы Луганской области

Русское молчание и страх – одобрение и соучастие в преступлении

Игорь Котелянец вспомнил, что Россия ведет боевые действия в Украине – она бьет по Украине со стороны всех приграничных областей, а также Беларуси и Крыма. Так, летальная техника и ракеты атакуют всю Украину, и ВСУ отбивает все воздушные и наземные атаки.

Русские друзья, родственники и знакомые. Прямо сейчас ваш сумасшедший президент пытается уничтожить нас и наши семьи в нашем же доме. Это происходит на совершенно вымышленных основаниях. Ваше молчание и страх – это ваше одобрение и соучастие в преступлении, которое может перерасти в новую мировую войну,

– написал глава Объединения родственников политзаключенных Кремля.

Котелянец вспомнил, что потери несут обе стороны. И Вооруженные силы Украины уже уничтожили 5 военных российских самолетов, сбили ракеты над Киевом, освободили город Счастье в Луганской области – так Украина защищает себя.

Глава Объединения родственников политзаключенных Кремля призвал россиян к сопротивлению

Защитите и вы себя: остановите своего президента, выразите протест любыми доступными способами!

– призвал Котелянец.

Добавил, что в противном случае эта война заберет очень много жизней россиян и на их земле!

"Сделайте все от себя возможное, чтобы предотвратить большую войну!"– сказал глава организации.

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