Советники Байдена убеждены, мол, санкции против российских олигархов только усилят их зависимость от власти. Американские чиновники приводят примеры времен президентов Барака Обамы и Дональда Трампа.
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Ядерное оружие может попасть не туда
По информации издания, слишком жесткие меры могут привести к кризису в России. В этом случае якобы российское ядерное оружие может попасть в ненадежные руки.
Отметили, что после бурных внутренних дебатов представители Белого дома приняли решение о менее агрессивном подходе. Решили не усиливать напряжение и не ставить под угрозу потенциальное сотрудничество в решении общих проблем, например, изменения климата.
Санкции США против России: коротко
- В апреле 2021 года администрация президента США ввела новые санкции против России. Причина – вмешательство Москвы в американские выборы в 2020 году.
- Штаты выслали 10 человек из российской дипломатической миссии в Вашингтоне. Также наложили санкции на 32 российских физических лиц и организаций, 6 российских технологических компаний.
- В сообщении о введении санкций Белый дом упомянул и об Украине. Осудили эскалацию России на границе с Украиной и репрессии, к которым Россия прибегает в оккупированном Крыму.