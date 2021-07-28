Радники Байдена переконані, мовляв, санкції проти російських олігархів тільки посилять їх залежність від влади. Американські чиновники наводять приклади часів президентів Барака Обами та Дональда Трампа.
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Ядерна зброя може потрапити не туди
За інформацією видання, занадто жорсткі заходи можуть призвести до кризи в Росії. У цьому випадку нібито російська ядерна зброя може потрапити в ненадійні руки.
Зазначили, що після бурхливих внутрішніх дебатів представники Білого дому прийняли рішення про менш агресивний підхід. Вирішили не посилювати напруження та не ставити під загрозу потенційну співпрацю у вирішенні спільних проблем, наприклад, зміни клімату.
Санкції США проти Росії: коротко
- У квітні 2021 року адміністрація президента США запровадила нові санкції проти Росії. Причина – втручання Москви в американські вибори у 2020 році.
- Штати вислали 10 людей з російської дипломатичної місії у Вашингтоні. Також наклали санкції на 32 російських фізичних осіб і організацій, 6 російських технологічних компаній.
- У повідомленні про введення санкцій Білий дім згадав і про Україну. Засудили ескалацію Росії на кордоні з Україною і репресії, до яких Росія вдається в окупованому Криму.