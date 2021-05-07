Новое руководство США не напоминало президенту Владимиру Зеленскому о скандале в отношениях с администрацией 45 президента США Дональда Трампа. В частности, события связаны с деятельностью газовой компании Burisma.

Даже "тени" этой проблемы нет на повестке дня. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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Начиная с первых контактов между новой администрацией Байдена и до сегодняшнего дня, ни на одном уровне не было высказано американскими партнерами никакой критики или осадка, который у них остался, по поводу какого-то якобы неправильного поведения украинского государства во время президентства Трампа,

– заметил министр.

Скандал с Зеленским и Трампом: что известно