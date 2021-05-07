Администрация Байдена не напоминала Зеленскому о скандале с Трампом
Новое руководство США не напоминало президенту Владимиру Зеленскому о скандале в отношениях с администрацией 45 президента США Дональда Трампа. В частности, события связаны с деятельностью газовой компании Burisma.
Источник:"Право на владу" на 1+1
Даже "тени" этой проблемы нет на повестке дня. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
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Начиная с первых контактов между новой администрацией Байдена и до сегодняшнего дня, ни на одном уровне не было высказано американскими партнерами никакой критики или осадка, который у них остался, по поводу какого-то якобы неправильного поведения украинского государства во время президентства Трампа,
– заметил министр.
Скандал с Зеленским и Трампом: что известно
- В конце 2019 года в США объявили о начале процесса импичмента Трампа из-за телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским.
- В сети обнародовали разговор двух президентов. Демократы обвиняли Трампа в давлении на украинского президента якобы для расследования деятельности Burisma в Украине.
- В Совет директоров которого входил Хантер Байден – сын Джо Байдена, главного конкурента Трампа на выборах.
- Однако Сенат США оправдал Трампа по обеим статьям импичмента.
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