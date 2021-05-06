Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Он рассказал, как можно положить конец агрессии России против Украины.

Кулеба считает, что для этого нужен четкий сигнал коллективного Запада. Об этом глава МИД заявил во время разговора с Блинкеном.

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Он сказал, что российская агрессия против Украины прекратится после того, как Москва поймет, что коллективный Запад воспринимает Украину как часть себя. "Не как баланс, не как что-то посередине между Западом и Россией, не как часть, которая откололась от "русского мира", – пояснил он.

Лишь четкий сигнал в сторону Москвы о том, что Украина является частью Запада, неотъемлемой частью демократического мира – это и будет началом конца российской агрессии против Украины,

– заявил Кулеба.

Он добавил, что это тот путь, который прошли центральноевропейские страны после развала СССР, страны Балтии.

Внимание! Блинкен отмечал, что Вашингтон выступает против действий России по дестабилизации ситуации в Украине.

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