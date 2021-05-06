Кулеба на встрече с Блинкеном сказал, как можно остановить агрессию России
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Он рассказал, как можно положить конец агрессии России против Украины.
Источник:МИД
Кулеба считает, что для этого нужен четкий сигнал коллективного Запада. Об этом глава МИД заявил во время разговора с Блинкеном.
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Он сказал, что российская агрессия против Украины прекратится после того, как Москва поймет, что коллективный Запад воспринимает Украину как часть себя. "Не как баланс, не как что-то посередине между Западом и Россией, не как часть, которая откололась от "русского мира", – пояснил он.
Лишь четкий сигнал в сторону Москвы о том, что Украина является частью Запада, неотъемлемой частью демократического мира – это и будет началом конца российской агрессии против Украины,
– заявил Кулеба.
Он добавил, что это тот путь, который прошли центральноевропейские страны после развала СССР, страны Балтии.
Визит Блинкена в Украину: что надо знать
- Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о приезде в Украину 30 апреля.
- Блинкен прибыл в Киев 6 мая.
- В тот же день предстояла встреча с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Дипломат рассказал, что Украина запросит у США системы противовоздушной обороны и антиснайперские технологии.
- Также Блинкен вместе с Кулебой и Епифанием возложили цветы к Стене Памяти павших за Украину.
- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Он считает, что его визит в Украину свидетельствует о высоком уровне отношений между странами.
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