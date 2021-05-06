Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів зустріч з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Він розповів, як можна покласти край агресії Росії проти України.

Кулеба вважає, що для цього треба чіткий сигнал колективного Заходу. Про це глава МЗС заявив під час розмови з Блінкеном.

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Він сказав, що російська агресія проти України припиниться після того, як Москва зрозуміє, що колективний Захід сприймає Україну як частину себе. "Не як баланс, не як щось посередині між Заходом і Росією, не як частину, яка відкололася від "русского мира", – пояснив він.

Лише чіткий сигнал у бік Москви про те, що Україна є частиною Заходу, невід'ємною частиною демократичного світу – це і буде початком кінця російської агресії проти України,

– заявив Кулеба.

Він додав, що це той шлях, який пройшли центральноєвропейські країни після розвалу СРСР, країни Балтії.

Увага! Блінкен зазначав, що Вашингтон виступає проти дій Росії щодо дестабілізації ситуації в Україні.

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