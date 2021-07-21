Вопрос "Северного потока-2" действительно был темой дискуссии во время встречи Джо Байдена и Ангелы Меркель рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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Пресс-секретарь Белого дома сообщила, что действующая администрация обеспокоена ситуацией вокруг строительства "Северного потока-2".

Байден тогда (во время встречи с Меркель – 24 канал) планировал обратить внимание на наше беспокойство, что этот проект угрожает европейской энергетической безопасности, безопасности Украины, союзников и партнеров на восточном фланге НАТО,

– сказала Псаки.

Также она отметила, что команда президента, по его поручению, будет работать с командой Меркель по этому вопросу. Несмотря на то, что "газопровод был завершен на 90%, когда нынешняя администрация начала выполнять свои обязанности".

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