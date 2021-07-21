Вопрос "Северного потока-2" действительно был темой дискуссии во время встречи Джо Байдена и Ангелы Меркель рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
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Как США реагируют на строительство газопровода
Пресс-секретарь Белого дома сообщила, что действующая администрация обеспокоена ситуацией вокруг строительства "Северного потока-2".
Байден тогда (во время встречи с Меркель – 24 канал) планировал обратить внимание на наше беспокойство, что этот проект угрожает европейской энергетической безопасности, безопасности Украины, союзников и партнеров на восточном фланге НАТО,
– сказала Псаки.
Также она отметила, что команда президента, по его поручению, будет работать с командой Меркель по этому вопросу. Несмотря на то, что "газопровод был завершен на 90%, когда нынешняя администрация начала выполнять свои обязанности".
Строительство "Северного потока-2": последние новости
- США и Германия намерены заключить соглашение, которое касается газопровода. Украине предложат компенсацию за транзитные потери в случае завершения строительства.
- Канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с Владимиром Зеленским заявила, что Украина в любом случае останется транзитной страной для газа.
- В свою очередь глава Кремля Владимир Путин заявил, что Россия выполнит свои транзитные обязательства перед Украиной согласно договору, который будет действовать до 2024 года. По его словам, на это не повлияет ни завершение строительства "Северного потока – 2", ни конфликт на Донбассе.