Администрация "Столичного" предупредила о фейковых митингах, "черном" пиаре и назвала заказчиков

В СМИ развернута черная PR-кампания по дискредитации новых собственников и администрации рынка "Столичный", ее заказчиками называют бывшего директора предприятия Рустема Абдукадырова и бывшего номинального владельца рынка Александра Стельмаха.

Об этом говорится в сообщении на канале рынка "Столичный" в Telegram.

Цель этой кампании, по словам администрации предприятия, – восстановить незаконный контроль над предприятием, собирать "черную наличку" с арендаторов и продолжать финансировать так называемую группировку "енакиевских".

"Для этого используются пророссийские блогеры и интернет-СМИ, а также отдельные информационные площадки рынка, которые до сих пор находятся в управлении людей Р. Абдукадырова (фейсбук-страница, старая версия сайта, группы в мессенджерах и социальных сетях). В этих сюжетах охрану рынка называют "титушками", процесс восстановления прозрачной работы предприятия – "рейдерством", рассказывают фантастические истории о конфликтах с продавцами и персоналом предприятия", – говорится в сообщении.

Также атаку называют попыткой избежать Рустемом Абдукадыровым, Александром Стельмахом и их приспешниками ответственности за мошенничество, превышение полномочий и доведение рынка до банкротства, в отношении чего осуществляются уголовные производства.

Компания ООО "Продовольственный хаб "Столичный" пока никакого отношения к работе рынка не имеет. Официальными и законными владельцами рынка являются компании ООО "РСГП "Столичный" и ООО "ОИЛСИ".

Просим журналистов, арендаторов, работников, покупателей и партнеров рынка внимательно относиться к информационным сообщениям, которые они получают. Мы работаем над возобновлением полноценной работы предприятия и приглашаем арендаторов к заключению сделок с официальными представителями рынка,

– говорится в сообщении администрации рынка.

Другие официальные источники информации о работе рынка: сайт, Telegram-канал, Viber-група, Facebook.