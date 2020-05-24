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Администрация Трампа хочет создать аналог ВОЗ, – СМИ

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Дональд Трамп и Дебора Биркс
Дональд Трамп и Дебора Биркс / apnews.com

Администрация Трампа работает над созданием организации, которая будет бороться с вероятными вспышками инфекционных заболеваний.

Аналогом ВОЗ может стать новое подразделение в Государственном департаменте, сообщает Politico.

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Возглавит организацию Дебора Биркс – чиновница, которая координирует рабочую группу Белого дома по борьбе с коронавирусом.

Госдепартамент назначит координатора, который будет осуществлять наблюдение за аспектами готовности страны к пандемии. В частности, речь идет о глобальном распространении вакцин и лекарственных средств, а также разработку современных протоколов, которые будут предотвращать распространение вспышки инфекции.

В проекте предложения также отметили, что наличие единой инициативы, которая фокусирует внимание и ресурсы всего мира, уже показала эффективность в борьбе с такими болезнями, как ВИЧ/СПИД и малярия.

"США будут мобилизировать частных и государственных партнеров для поддержки глобальной реакции в ответ на пандемию, которая принесет результаты для американского народа", – заверили авторы документа.

Отметим, что эта инициатива уже вызвала споры между Госдепартаментом и Агентством США по международному развитию. Представители последнего поражены идеей, ведь она может вызвать потерю контроля над властью и большим количеством денег.

 

Автор: Ирина Буртык
Теги: Коронавирус COVID-19 Дональд Трамп ВОЗ Новости США
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