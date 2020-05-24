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СМЕРТЬ ВАЛЕРІЯ ДАВИДЕНКА МАСОВЕ ВБИВСТВО НА ЖИТОМИРЩИНІ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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СМЕРТЬ ВАЛЕРІЯ ДАВИДЕНКА МАСОВЕ ВБИВСТВО НА ЖИТОМИРЩИНІ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Адміністрація Трампа хоче створити аналог ВООЗ, – ЗМІ

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Дональд Трамп та Дебора Біркс
Дональд Трамп та Дебора Біркс / apnews.com

Адміністрація Трампа працює над створенням організації, яка буде боротися з ймовірними спалахами інфекційних захворювань.

Аналогом ВООЗ може стати новий підрозділ у Державному департаменті, повідомляє Politico.

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Очолить організацію Дебора Біркс – чиновниця, яка координує робочу групу Білого дому щодо боротьби з коронавірусом.

Держдепартамент призначить координатора, який здійснюватиме спостереження за аспектами готовності країни до пандемії. Зокрема, йдеться про глобальне поширення вакцин та лікарських засобів, а також розробку сучасних протоколів, які запобігатимуть поширення спалаху інфекції.

У проєкті пропозиції також наголосили, що наявність єдиної ініціативи, яка фокусує увагу та ресурси всього світу, вже показала ефективність у боротьбі з такими хворобами, як ВІЛ/СНІД та малярія.

"США мобілізуватимуть приватних та державних партнерів для підтримки глобальної реакції у відповідь на пандемію, яка принесе результати для американського народу", – запевнили автори документу.

Зазначимо, що ця ініціатива вже викликала суперечки між Держдепартаментом та Агентством США з міжнародного розвитку. Представники останнього вражені ідеєю, адже вона може спричинити втрату контролю над владою та великою кількістю грошей.

Автор: Ірина Буртик
Теги: Коронавірус COVID-19 Дональд Трамп ВООЗ Новини США
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