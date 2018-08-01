Администрация США собирается наложить 25 процентную пошлину на товары из Китиая
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп предлагает наложить на импортируемые в страну китайские товары пошлину в размере 25 процентов.
Об этом сообщает Reuters.
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Хотя пошлины не вступят в силу до завершения периода общественного обсуждения, их повышение до уровня 25 процентов может обострить торговый спор между двумя крупнейшими мировыми экономиками
– говорится в сообщении.
Отмечается, что официальную позицию США могут озвучить уже 1 августа.
Учитывая общую стоимость китайских товаров, которым грозит повышение цен стоимость пошлин может составить около 200 миллиардов долларов.
Источник: 24 Канал
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