Администрация США собирается наложить 25 процентную пошлину на товары из Китиая

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп предлагает наложить на импортируемые в страну китайские товары пошлину в размере 25 процентов.

Об этом сообщает Reuters.

Читайте также: Дональд Трамп заявил, что участки стены на границе с Мексикой уже возводятся

Хотя пошлины не вступят в силу до завершения периода общественного обсуждения, их повышение до уровня 25 процентов может обострить торговый спор между двумя крупнейшими мировыми экономиками

– говорится в сообщении.

Отмечается, что официальную позицию США могут озвучить уже 1 августа.

Учитывая общую стоимость китайских товаров, которым грозит повышение цен стоимость пошлин может составить около 200 миллиардов долларов.