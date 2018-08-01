Адміністрація США збирається накласти 25 відсоткове мито на товари з Китаю

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пропонує накласти на імпортовані до країни китайські товари мито у розмірі 25 відсотків.

Про це повідомляє Reuters.

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Хоча мита не наберуть чинності до завершення періоду громадського обговорення, їх підвищення до рівня 25 відсотків може загострити торговельну суперечку між двома найбільшими світовими економіками,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що офіційну позицію США можуть озвучити вже 1 серпня.

З огляду на загальну вартість китайських товарів, яким загрожує підвищення цін вартість мит може становити близько 200 мільярдів доларів.