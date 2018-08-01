Адміністрація США збирається накласти 25 відсоткове мито на товари з Китаю
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пропонує накласти на імпортовані до країни китайські товари мито у розмірі 25 відсотків.
Про це повідомляє Reuters.
Читайте також: Дональд Трамп заявив, що ділянки стіни на кордоні з Мексикою вже зводяться
Хоча мита не наберуть чинності до завершення періоду громадського обговорення, їх підвищення до рівня 25 відсотків може загострити торговельну суперечку між двома найбільшими світовими економіками,
– йдеться у повідомленні.
Зазначається, що офіційну позицію США можуть озвучити вже 1 серпня.
З огляду на загальну вартість китайських товарів, яким загрожує підвищення цін вартість мит може становити близько 200 мільярдів доларів.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою7 січня 2015 , 11:10
У Москві оголосили високий рівень небезпеки7 листопада 2016 , 11:08
Ураган "Ірма": стало відомо, які фейки поширюють про руйнівну стихію8 вересня 2017 , 00:36
Відкривай легендарні місця: Сопот9 квітня , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis16 квітня , 15:00