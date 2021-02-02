Администрация нового президента США Джо Байдена будет более активна в вопросах Украины, чем администрация его предшественника Дональда Трампа.

Источник: Der Tagesspiegel

Ранее Белый дом не был особенно заинтересован в вопросе урегулирования конфликта между Украиной и Россией. Такое мнение высказал Хайко Маас, министр иностранных дел Германии.

Обратите внимание Новая администрация не считает Украину токсической темой, – экс-посол США в Украине

На то, что администрация Байдена будет придерживаться другой тактики, указывает, в частности, разговор Джо Байдена и Владимира Путина, который состоялся накануне.

Во время телефонного разговора с Владимиром Путиным Джо Байден поднял тему Украины. Этот факт позволяет считать, что США будут действовать более активно, чем до этого,

– отметил чиновник.

Кроме этого, глава немецкого МИД подчеркнул, что вклад США может помочь Германии и Франции, которые выступают посредниками в урегулировании конфликта, постепенно реализовать договоренности.

Разговор Байдена с Путиным: основное

Президенты пообщались по телефону 26 января. Байден дал Путину довольно однозначный сигнал, что России следует готовиться к новым санкциям из-за возможного вмешательства Кремля в американские выборы.

Американский глава государства также выразил обеспокоенность относительно действий России, в частности – касательно российской агрессии в Украине и ситуацией с заключенным оппозиционером Алексеем Навальным.