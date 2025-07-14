Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что сейчас с кораблем "Адмирал Чабаненко"

Российские пропагандисты сообщают, что якобы уже завершили доковый ремонт корабля "Адмирал Чабаненко". Также предполагается, что фрегат сможет нести крылатые ракеты "Калибр", противокорабельные ракеты "Оникс", а также ракеты "Циркон", которые оккупанты называют "гиперзвуковыми".



Фрегат "Адмирал Чабаненко" сейчас / Фото российских СМИ

Из открытых источников известно, что ранее "Адмирал Чабаненко" нес советские сверхзвуковые крылатые противокорабельные ракеты "Москит". Кроме того, в арсенал вражеского судна входили ракетно-артиллерийский комплекс "Кортик" и зенитный ракетный комплекс "Кинжал".

Корабль спустили на воду в 1992 году, а ввели в эксплуатацию в 1999 году, как большой противолодочный корабль.

Журналисты Defense Express ранее писали, что "Адмирал Чабаненко" стал на средний ремонт еще в 2014 году. Россияне решили модернизировать судно с установкой более современного ракетного вооружения. Сам корабль после ремонта должен был стать фрегатом.

Однако с ремонтом этого судна у врагов возникли трудности. По состоянию на первую половину 2025 года судно не прошло полного этапа ремонта, также там не было вооружения. В то же время по планам россиян этот фрегат должен вернуться в состав Северного флота именно в этом году.