Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Що зараз з кораблем "Адмірал Чабаненко"

Російські пропагандисти повідомляють, що нібито вже завершили доковий ремонт корабля "Адмірал Чабаненко". Також передбачається, що фрегат зможе нести крилаті ракети "Калібр", протикорабельні ракети "Онікс", а також ракети "Циркон", які окупанти називають "гіперзвуковими".



Фрегат "Адмірал Чабаненко" зараз / Фото російських ЗМІ

З відкритих джерел відомо, що раніше "Адмірал Чабаненко" ніс радянські надзвукові крилаті протикорабельні ракети "Москіт". Окрім того, до арсеналу ворожого судна входили ракетно-артилерійський комплекс "Кортик" та зенітний ракетний комплекс "Кинджал".

Корабель спустили на воду у 1992 році, а ввели в експлуатацію у 1999 році, як великий протичовновий корабель.

Журналісти Defense Express раніше писали, що "Адмірал Чабаненко" став на середній ремонт ще у 2014 році. Росіяни вирішили модернізувати судно з установкою більш сучасного ракетного озброєння. Сам корабель після ремонту повинен був стати фрегатом.

Однак із ремонтом цього судна у ворогів виникли труднощі. Станом на першу половину 2025 року судно не пройшло повного етапу ремонту, також там не було озброєння. Водночас за планами росіян цей фрегат має повернутися до складу Північного флоту саме цього року.