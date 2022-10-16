Причиной конфликта между адмиралом Робом Бауэром и послом Китая в Исландии Хэ Рулонгом стала позиция Пекина по поводу войны в Украине. Глава Военного комитета НАТО упрекнул дипломата в том, что Китай не осудил российское вторжение.

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После конфликта адмирал и дипломат пожали руки

Во время своего выступления Роб Бауэр отметил роль НАТО в Арктическом регионе и заявил, что Китай не разделяет ценности Альянса.

В ответ на это посол Китая в Исландии заявил, что слова адмирала высокомерны. В ответ на это Бауэр вспомянул официальную позицию Китая по поводу российского вторжения в Украину.

У меня есть к вам вопросы, поскольку вы подчеркиваете принцип суверенитета и важность международно признанных границ в мире. Я прав, не правда ли? Да. Так почему тогда возможно, что Китай до сих пор не осуждает нападение России на Украину?

– спросил адмирал.

В ответ на это Хэ Рулонг заявил, что мир должен якобы понимать первопричину войны, а взгляд Китая на "украинский кризис" имеет историческую перспективу. Затем дипломат заявил, что Китай якобы является миротворцем, из-за чего в зале был слышен смех.

После конференции на ее официальной странице обнародовали фото, на котором Бауэр и Рулонг пожали друг другу руки с подписью: "Всегда хорошо пожать друг другу руки после обмена мнениями перед 2000 людьми".



Бауэр и Рулонг / Фото Arctic Circle

Позиция Китая по поводу войны в Украине

Позиция официального Пекина относительно войны в Украине довольно неоднозначна – Китай не заявлял о прямой поддержке Украины или России, а события в нашем государстве называет не войной и даже не конфликтом, а "кризисом". На голосованиях в ООН по тем или иным вопросам, связанным с нашим государством, Китай воздерживается. Например, так было во время голосования Генассамблеи за резолюцию относительно Украины. Пекин, комментируя войну, неоднократно говорил о необходимости мирного урегулирования и переговоров.

После массированного ракетного обстрела 10 октября МИД Китая раскритиковал действия России, отметив, что каждая страна заслуживает уважения ее суверенитета и территориальной целостности. Несмотря на то, что тамошнее внешнеполитическое ведомство продолжает настаивать на мирном урегулировании, а войну России против Украины так и не осудили.

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