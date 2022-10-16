Причиною конфлікту між адміралом Робом Бауером та послом Китаю в Ісландії Хе Рулонгом стала позиція Пекіна щодо війни в Україні. Голова Військового комітету НАТО дорікнув дипломату за те, що Китай не засудив російське вторгнення.

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Після конфлікту адмірал та дипломат потиснули руки

Під час свого виступу Роб Бауер наголосив на ролі НАТО в Арктичному регіоні та заявив, що Китай не поділяє ціності Альянсу.

У відповідь на це посол Китаю в Ісландії заявив, що слова адмірала зарозумілі. У відповідь на це Бауер згадав офіційну позицію Китаю щодо російського вторгнення в Україну.

У мене є до вас запитання, оскільки ви підкреслюєте принцип суверенітету та важливість міжнародно визнаних кордонів у світі. Я маю рацію, чи не так? так То чому тоді можливо, що Китай досі не засуджує напад Росії на Україну?

– спитав адмірал.

У відповідь на це Хе Рулонг заявив, що світ має нібито розуміти першопричину війни, а погляд Китаю на "українську кризу" має історичну перспективу. Потім дипломат заявив, що Китай нібито є миротворцем, через що у залі було чутно сміх.

Опісля конференції на її офіційній сторінці оприлюднили фото, на якому Бауер та Рулонг потиснули одне одному руки із підписом: "Завжди добре потиснути один одному руки після обміну думками перед 2000 людьми".



Бауер та Рулонг / Фото Arctic Circle

Позиція Китаю щодо війни в Україні

Позиція офіційного Пекіна щодо війни в Україні є доволі неоднозначною – Китай не заявляв про пряму підтримку України чи Росії, а події в нашій державі називає не війною і навіть не конфліктом, а "кризою. На голосуваннях в ООН щодо тих чи інших питань, пов'язаних з нашою державою, Китай утримується. Наприклад, так було під час голосування Генасамблеї за резолюцію щодо України. Пекін, коментуючи війну, неодноразово говорив про необхідність мирного врегулювання та переговорів.

Після масованого ракетного обстрілу 10 жовтня МЗС Китаю розкритикувало дії Росії, наголосивши, що кожна країна заслуговує на повагу її суверенітету та територіальної цілісності. Попри те, тамтешнє зовнішньополітичне відомство продовжує наполягати на мирному врегулювання, а війну Росії проти України так і не засудили.

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