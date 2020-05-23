Адмирал Воронченко уходит в отставку с поста командующего ВМС Украины, - СМИ
Командующий ВСУ Руслан Хомчак планирует сменить командующего Военно-морских сил. Адмирала Игоря Воронченко отправят на инспекторскую должность в Минобороны, а вместо него командовать флотом будет контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Заместителем нового руководителя ВМС Неижпапы якобы назначат начальника 198-го учебного центра ВМС в Николаеве Шагена Шайволодяна. Об этом пишет издание "Бабель".
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Что известно о возможной отставке Воронченко
Издание "Думская" пишет, что Хомчак уже предложил Воронченко пойти на другую работу – в главную инспекцию Минобороны. Адмирал же, мол, эту информацию подтвердил:
- "Да, был такой разговор. Что ж, пожалуй, пора передавать переходящее знамя".
Однако приказа о переводе еще нет. Возможно, причина в том, что Воронченко находится в отпуске.
Та же "Думская" пишет со ссылкой на источники в Минобороны, что увольнение Воронченко – часть общего курса на "перестать стрелять". Хотя и "Таран и Хомчак понимают, что Воронченко много сделал для страны".
Кто такой Воронченко?Игорь Воронченко служит в ВСУ с 1993 года. В 2014 шесть месяцев был координирующим заместителем руководителя АТО в Луганской области. 2 июля 2016 президент Порошенко назначил Воронченко командующим ВМС, в августе дал ему звание адмирала.
Политических предпочтений, заметим, Воронченко открыто не высказывал. В частности, в апреле 2019 перед вторым туром выборов президента адмирал призвал кандидатов четко изложить свое видение деоккупации Крыма и ОРДЛО.
Обратите внимание. В апреле 2020 в СМИ распространяли информацию, что Порошенко, Турчинову и тому же Воронченко готовят подозрения в госизмене. Дело якобы касалась захвата Россией украинских моряков в 2018.
Кто будет руководить ВМС после отставки Воронченко
- ВМС якобы возглавит контр-адмирал Алексей Неижпапа, который сейчас является заместителем командующего – начальником управления боевой подготовки командования ВМСУ (в "Думской" пишут, что он имеет поддержку главы МВД Авакова).
- А первым заместителем вместо него будет начальник 198-го учебного центра флота в Николаеве капитан первого ранга Шаген Шайволодян (о нем "Бабель" пишет как о неоднозначной фигуре и фигуранте нескольких уголовных дел).