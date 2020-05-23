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Адмирал Воронченко уходит в отставку с поста командующего ВМС Украины, - СМИ

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Адмирал Игорь Воронченко, вероятно, уйдет в отставку с поста руководителя ВМС Украины
Адмирал Игорь Воронченко, вероятно, уйдет в отставку с поста руководителя ВМС Украины / "Радио Свобода"

Командующий ВСУ Руслан Хомчак планирует сменить командующего Военно-морских сил. Адмирала Игоря Воронченко отправят на инспекторскую должность в Минобороны, а вместо него командовать флотом будет контр-адмирал Алексей Неижпапа.

Заместителем нового руководителя ВМС Неижпапы якобы назначат начальника 198-го учебного центра ВМС в Николаеве Шагена Шайволодяна. Об этом пишет издание "Бабель". 

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Что известно о возможной отставке Воронченко

Издание "Думская" пишет, что Хомчак уже предложил Воронченко пойти на другую работу – в главную инспекцию Минобороны. Адмирал же, мол, эту информацию подтвердил:

  • "Да, был такой разговор. Что ж, пожалуй, пора передавать переходящее знамя".

Однако приказа о переводе еще нет. Возможно, причина в том, что Воронченко находится в отпуске.

Та же "Думская" пишет со ссылкой на источники в Минобороны, что увольнение Воронченко – часть общего курса на "перестать стрелять". Хотя и "Таран и Хомчак понимают, что Воронченко много сделал для страны".

Кто такой Воронченко?Игорь Воронченко служит в ВСУ с 1993 года. В 2014 шесть месяцев был координирующим заместителем руководителя АТО в Луганской области. 2 июля 2016 президент Порошенко назначил Воронченко командующим ВМС, в августе дал ему звание адмирала.

Политических предпочтений, заметим, Воронченко открыто не высказывал. В частности, в апреле 2019 перед вторым туром выборов президента адмирал призвал кандидатов четко изложить свое видение деоккупации Крыма и ОРДЛО.

Обратите внимание. В апреле 2020 в СМИ распространяли информацию, что Порошенко, Турчинову и тому же Воронченко готовят подозрения в госизмене. Дело якобы касалась захвата Россией украинских моряков в 2018.

Кто будет руководить ВМС после отставки Воронченко

  • ВМС якобы возглавит контр-адмирал Алексей Неижпапа, который сейчас является заместителем командующего – начальником управления боевой подготовки командования ВМСУ (в "Думской" пишут, что он имеет поддержку главы МВД Авакова).
  • А первым заместителем вместо него будет начальник 198-го учебного центра флота в Николаеве капитан первого ранга Шаген Шайволодян (о нем "Бабель" пишет как о неоднозначной фигуре и фигуранте нескольких уголовных дел).
Автор: Олесь Друкач
Теги: Міністерство оборони України Руслан Хомчак Вооруженные силы Украины Новости Украины
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