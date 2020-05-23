Адмірал Воронченко йде у відставку з поста командувача ВМС України, – ЗМІ

Командувач ЗСУ Руслан Хомчак планує змінити командувача Військово-морських сил. Адмірала Ігоря Воронченка відправлять на інспекторську посаду в Міноборони, а замість нього командувати флотом буде контрадмірал Олексій Неїжпапа.

Заступником нового голови ВМС Неїжпапи начебто призначать начальника 198-го навчального центру ВМС у Миколаєві Шагена Шайволодяна. Про це пише видання "Бабель".

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Що відомо про ймовірну відставку Воронченка

Видання "Думская" пише, що Хомчак вже запропонував Воронченку піти на іншу роботу – в головну інспекцію Міноборони. Адмірал же, мовляв, цю інформацію підтвердив:

"Так, була така розмова. Що ж, мабуть, пора передавати перехідний прапор".

Однак наказу про переведення ще немає. Можливо, причина в тому, що Воронченко перебуває у відпустці.

Та ж "Думская" пише з посиланням на джерела в Міноборони, що звільнення Воронченка – частина загального курсу на "перестати стріляти". Хоча і "Таран, і Хомчак розуміють, що Воронченко багато зробив для країни".

Хто такий Воронченко?Ігор Воронченко служить у ЗСУ з 1993 року. У 2014 шість місяців був координувальним заступником керівника АТО у Луганської області. 2 липня 2016 року президент Порошенко призначив Воронченка командувачем ВМС, у серпні дав йому звання адмірала.



Політичних вподобань, зауважимо, Воронченко відкрито не висловлював. Зокрема, у квітні 2019 перед другим туром виборів президента адмірал закликав кандидатів чітко викласти своє бачення деокупації Криму й ОРДЛО.

Зверніть увагу. У квітні 2020 року у ЗМІ поширювали інформацію, що Порошенку, Турчинову і тому ж Воронченку готують підозри у держзраді. Справа начебто стосувалася захоплення Росією українських моряків у 2018.

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