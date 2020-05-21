Призов офіцерів запасу в Україні: де служитимуть і які пільги отримають
500 офіцерів запасу призовуть на службу у червні – липні 2020 року. Мовиться про осіб віком до 43 років, які закінчили кафедри військової підготовки, мають вищу освіту і ще не проходили військову службу.
Міністр оборони 19 травня підписав відповідний наказ №157. Про це повідомляє управління персоналу Генштабу ЗСУ.
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Що відомо про призов офіцерів запасу
- Офіцери прослухають спецкурси у військових навчальних закладах для підвищення кваліфікації і проходження обов'язкової підготовки протягом трьох місяців. Її планують розпочати з 2 липня 2020 року.
- В Міноборони кажуть, що метою призову офіцерів є здобуття ними практичних навичок і вмінь для збройного захисту України.
- Після завершення підготовки передбачається призначення офіцерів на посади до військових частин ЗСУ.
- На офіцерів, яких буде призвано, розповсюджується весь пакет соціальних пільг та гарантій військовослужбовців за контрактом.
- Також за ними зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, незалежно від підпорядкування та форми власності.
Зверніть увагу! Після спалаху епідемії коронавірусу військкомати призупинили призов українців на військову службу.
Чи братимуть офіцери запасу участь в ООС? До участі в Операції об'єднаних сил на Донбасі призваних офіцерів обіцяють не залучати. Вони можуть долучитися до ООС лише добровільно, уклавши контракт про проходження військової служби.