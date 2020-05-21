Призов офіцерів запасу в Україні: де служитимуть і які пільги отримають

500 офіцерів запасу призовуть на службу у червні – липні 2020 року. Мовиться про осіб віком до 43 років, які закінчили кафедри військової підготовки, мають вищу освіту і ще не проходили військову службу.

Міністр оборони 19 травня підписав відповідний наказ №157. Про це повідомляє управління персоналу Генштабу ЗСУ. Актуально В Україні можуть почати призивати резервістів без оголошення мобілізації: деталі Що відомо про призов офіцерів запасу Офіцери прослухають спецкурси у військових навчальних закладах для підвищення кваліфікації і проходження обов'язкової підготовки протягом трьох місяців. Її планують розпочати з 2 липня 2020 року.

В Міноборони кажуть, що метою призову офіцерів є здобуття ними практичних навичок і вмінь для збройного захисту України.

Після завершення підготовки передбачається призначення офіцерів на посади до військових частин ЗСУ.

На офіцерів, яких буде призвано, розповсюджується весь пакет соціальних пільг та гарантій військовослужбовців за контрактом.

Також за ними зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, незалежно від підпорядкування та форми власності. Зверніть увагу! Після спалаху епідемії коронавірусу військкомати призупинили призов українців на військову службу. Чи братимуть офіцери запасу участь в ООС? До участі в Операції об'єднаних сил на Донбасі призваних офіцерів обіцяють не залучати. Вони можуть долучитися до ООС лише добровільно, уклавши контракт про проходження військової служби.