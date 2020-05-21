Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Дім Агро Дизайн Інвестиції Нерухомість Смачно Покер Auto Краса Сім'я Освіта Likar Афіша
more
ДЕНЬ ВИШИВАНКИ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
Пряма трансляція на
Останні випуски
ДЕНЬ ВИШИВАНКИ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Призов офіцерів запасу в Україні: де служитимуть і які пільги отримають

- Читать новость на русском
Призов офіцерів запасу в Україні в червні-липні 2020
Хто і як готуватиме офіцерів запасу під час призову? / Генштаб ЗСУ

500 офіцерів запасу призовуть на службу у червні – липні 2020 року. Мовиться про осіб віком до 43 років, які закінчили кафедри військової підготовки, мають вищу освіту і ще не проходили військову службу.

Міністр оборони 19 травня підписав відповідний наказ №157. Про це повідомляє управління персоналу Генштабу ЗСУ.

Актуально В Україні можуть почати призивати резервістів без оголошення мобілізації: деталі

Що відомо про призов офіцерів запасу

  • Офіцери прослухають спецкурси у військових навчальних закладах для підвищення кваліфікації і проходження обов'язкової підготовки протягом трьох місяців. Її планують розпочати з 2 липня 2020 року.
  • В Міноборони кажуть, що метою призову офіцерів є здобуття ними практичних навичок і вмінь для збройного захисту України.
  • Після завершення підготовки передбачається призначення офіцерів на посади до військових частин ЗСУ.
  • На офіцерів, яких буде призвано, розповсюджується весь пакет соціальних пільг та гарантій військовослужбовців за контрактом.
  • Також за ними зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, незалежно від підпорядкування та форми власності.

Зверніть увагу! Після спалаху епідемії коронавірусу військкомати призупинили призов українців на військову службу.

Чи братимуть офіцери запасу участь в ООС? До участі в Операції об'єднаних сил на Донбасі призваних офіцерів обіцяють не залучати. Вони можуть долучитися до ООС лише добровільно, уклавши контракт про проходження військової служби.

Автор: Емал Набі
Теги: Новини України Новини політики Операція Об'єднаних сил Міністерство оборони України Збройні сили України
Коментарі
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Вигадані результати: як Баканов прикрашає здобутки СБУ
сьогодні , 12:30 Вигадані результати: як Баканов прикрашає здобутки СБУ
Віталій Шабунін
Ахметов знову краде у шахтарів, або Корупційна схема на мільярди
сьогодні , 11:46 Ахметов знову краде у шахтарів, або Корупційна схема на мільярди
Вікторія Войціцька
Ранковий ритуал, щоб зберегти молодість обличчя та шиї
17 травня , 14:38 Ранковий ритуал, щоб зберегти молодість обличчя та шиї
Лідія Цюпера