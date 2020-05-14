В Україні можуть почати призивати резервістів без оголошення мобілізації: деталі
У Генштабі Збройних Сил України розглядають запровадження нового виду військової служби. Мовиться про ймовірність призову резервістів без оголошення мобілізації. Триватиме така служба до 6 місяців. Це стосується передусім тих резервістів, які уклали контракт з бойовими військовими частинами про проходження служби у військовому резерві.
Ким є ініціатори
Цю тему обговорили на нараді в Генеральному штабі Збройних Сил. Відбулася вона 14 травня за ініціативи Ради резервістів Збройних Сил України. Тема заходу – внесення змін до чинного законодавства з питань проходження військової служби в резерві. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ на своїй фейсбук-сторінці.
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Участь у нараді взяли представники:
- органів військового управління,
- рад резервістів видів і окремих родів військ,
- Оперативних командувань ЗСУ.
Пропозиції щодо вищезазначеного призову винесла Рада резервістів.
Що вже зроблено для реалізації ідеї
Вже розроблено відповідні зміни до законодавства. Нововведення є спрямованими на вдосконалення та унормування надважливих для обороноздатності України питань.
Ці питання – по’вязані, зокрема, з:
- реформуванням системи військових комісаріатів,
- ефективністю та автоматизацією процесу функціонування в державі системи військового обліку,
- оперативним доукомплектуванням ЗСУ та інших військових формувань у особливий період.
Загалом законопроєкти передбачають внесення змін до 37 законів України, зокрема до 6 Кодексів України.
Соціальні пільги та гарантії
Вищезазначені законопроєкти передбачають норми, що поширюють весь комплекс чинних соціальних пільг та гарантій для людей, яких можуть призвати на військову службу в особливий період без оголошення мобілізації.
Також передбачено податкові пільги на самозайнятих осіб (фізичних осіб – підприємців) у разі їх призову на таку військову службу.
Результат для ЗСУ
У разі реалізації ініціативи Збройні сили та військові формування мають поповнитися мотивованими та підготовленими резервістами у разі раптової кризової ситуації, що загрожуватиме нацбезпеці України.
Також під час обговорення учасники наради наголосили, що реалізація цих змін є важливою для національної безпеки. Відтак, військові сподівають на підтримку запропонованих ними ініціатив з боку української влади.
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До слова, через запроваджений в Україні карантин президент Володимир Зеленський своїм указом пересунув початок весняного призову. Він мав початися в травні та закінчитися в липні. Щоправда, в Україні ще досі триває карантин, але про нові дати поки – не відомо.