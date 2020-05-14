В Украине могут начать призывать резервистов без объявления мобилизации: детали

В Генштабе Вооруженных Сил Украины рассматривают введение нового вида военной службы. Говорится о вероятности призыва резервистов без объявления мобилизации. Продлится такая служба до 6 месяцев. Это касается прежде всего тех резервистов, которые заключили контракт с боевыми военными частями о прохождении службы в военном резерве.

Эту тему обсудили на совещании в Генеральном штабе Вооруженных Сил. Состоялось оно 14 мая по инициативе Совета резервистов Вооруженных Сил Украины. Тема мероприятия – внесение изменений в действующее законодательство по вопросам прохождения военной службы в резерве. Об этом сообщает Генштаб ВСУ на своей странице в фейсбук.

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Участие в совещании приняли представители:

органов военного управления,

советов резервистов,

отдельных родов войск,

Оперативных командований ВСУ.

Предложения по вышеупомянутому призыву вынес Совет резервистов. Кроме того, уже разработаны соответствующие изменения в законодательство. Нововведения направлены на совершенствование и нормирование важнейших для обороноспособности Украины вопросов.

Эти вопросы, связанные, в частности, с:

реформированием системы военных комиссариатов,

эффективностью и автоматизацией процесса функционирования в государстве системы воинского учета,

оперативным доукомплектованием ВСУ и других военных формирований в особый период.

Таким образом, Вооруженные силы и военные формирования должны пополниться мотивированными и подготовленными резервистами в случае внезапной кризисной ситуации, которая будет угрожать нацбезопасности Украины.

Вышеупомянутые законопроекты также предусматривают нормы, которые распространяют весь комплекс действующих социальных льгот и гарантий для людей, которых могут призвать на военную службу в особый период без объявления мобилизации. Также предусмотрены налоговые льготы для самозанятых лиц (физических лиц-предпринимателей) в случае их призыва на такую службу.

В целом законопроекты предусматривают внесение изменений в 37 законов Украины, в том числе в 6 Кодексов Украины.

Во время обсуждения участники совещания отметили, что реализация этих изменений важна для национальной безопасности. Следовательно, военные надеются на поддержку предложенных ими инициатив со стороны украинской власти.

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К слову, из-за введенного в Украине карантина президент Владимир Зеленский своим указом передвинул начало весеннего призыва. Он должен был начаться в мае и закончиться в июле. Правда, в Украине до сих пор продолжается карантин, но о новых датах пока – не известно.