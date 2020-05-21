Призыв офицеров запаса в Украине: где будут служить и какие льготы получат

500 офицеров запаса призовут на службу в июне-июле 2020 года. Говорится о лицах в возрасте до 43 лет, которые закончили кафедры военной подготовки, имеют высшее образование и еще не проходили военную службу.

Министр обороны 19 мая подписал соответствующий приказ №157. Об этом сообщает управление персонала Генштаба ВСУ. Актуально В Украине могут начать призывать резервистов без объявления мобилизации: детали Что известно о призыве офицеров запаса Офицеры прослушают спецкурсы в военных учебных заведениях для повышения квалификации и прохождения обязательной подготовки в течение трех месяцев. Ее планируют начать со 2 июля 2020 года.

В Минобороны говорят, что целью призыва офицеров является получение ими практических навыков и умений для вооруженной защиты Украины.

После завершения подготовки предусматривается назначение офицеров на должности в воинские части ВСУ.

На офицеров, которые будут призваны, распространяется весь пакет социальных льгот и гарантий военнослужащих по контракту.

Также за ними сохраняются место работы, должность и средний заработок на предприятии, в учреждении, организации, независимо от подчинения и формы собственности. Обратите внимание! После вспышки эпидемии коронавируса военкоматы приостановили призыв украинцев на военную службу. Будут ли офицеры участвовать в ООС?

К участию в Операции объединенных сил на Донбассе призванных офицеров обещают не привлекать. Они могут приобщиться к ООС только добровольно, заключив контракт о прохождении военной службы.