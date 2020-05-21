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Призыв офицеров запаса в Украине: где будут служить и какие льготы получат

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Призыв офицеров запаса в Украине в июне-июле 2020
Хто і як готуватиме офіцерів запасу під час призову? / Генштаб ЗСУ

500 офицеров запаса призовут на службу в июне-июле 2020 года. Говорится о лицах в возрасте до 43 лет, которые закончили кафедры военной подготовки, имеют высшее образование и еще не проходили военную службу.

Министр обороны 19 мая подписал соответствующий приказ №157. Об этом сообщает управление персонала Генштаба ВСУ.

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Что известно о призыве офицеров запаса

  • Офицеры прослушают спецкурсы в военных учебных заведениях для повышения квалификации и прохождения обязательной подготовки в течение трех месяцев. Ее планируют начать со 2 июля 2020 года.
  • В Минобороны говорят, что целью призыва офицеров является получение ими практических навыков и умений для вооруженной защиты Украины.
  • После завершения подготовки предусматривается назначение офицеров на должности в воинские части ВСУ.
  • На офицеров, которые будут призваны, распространяется весь пакет социальных льгот и гарантий военнослужащих по контракту.
  • Также за ними сохраняются место работы, должность и средний заработок на предприятии, в учреждении, организации, независимо от подчинения и формы собственности.

Обратите внимание! После вспышки эпидемии коронавируса военкоматы приостановили призыв украинцев на военную службу.

Будут ли офицеры участвовать в ООС?
К участию в Операции объединенных сил на Донбассе призванных офицеров обещают не привлекать. Они могут приобщиться к ООС только добровольно, заключив контракт о прохождении военной службы.

Автор: Эмал Наби
Теги: Новости Украины Операция Объединенных сил Міністерство оборони України Вооруженные силы Украины Новости политики
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