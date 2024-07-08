В результате попадания погибли семь человек. Заметим, что это произошло во время повторной атаки россиян на Киев 8 июля.

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Что известно о погибших в результате российского удара

В результате попадания обломков ракеты в медицинский центр сети ADONIS в Днепровском районе Киева погибли пятеро медиков и два пациента медучреждения.

Заметим, что в клинике "Исида", которая расположена в том же здании, из-за ракетного удара повреждено здание и выбиты окна, но, к счастью, пострадавших нет.

Стоит отметить, что ранее была информация о четырех погибших и трех травмированных в результате ракетного удара по многоэтажному зданию медцентра в Днепровском районе Киева.

К слову, утром 8 июля досталось не только Киеву, но и Кривому Рогу и Покровску. Известно о 37 погибших и 170 – раненых.