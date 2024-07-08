Внаслідок влучання загинуло семеро людей. Зауважимо, що це відбулося під час повторної атаки росіян на Київ 8 липня.

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Що відомо про загиблих внаслідок російського удару

Унаслідок влучення уламків ракети в медичний центр мережі ADONIS в Дніпровському районі Києва загинуло п'ятеро медиків та два пацієнти медзакладу.

Зауважимо, що у клініці "Ісіда", яка розташована в тій же будівлі, через ракетний удар пошкоджено будівлю та вибито вікна, але, на щастя, постраждалих немає.

Вато зазначити, що раніше була інформація про чотирьох загиблих та трьох травмованих унаслідок ракетного удару по багатоповерховій будівлі медцентру в Дніпровському районі Києва.

До слова, вранці 8 липня дісталося не лише Києву, а й Кривому Рогу та Покровську. Наразі відомо про 37 загиблих осіб і 170 – поранених.