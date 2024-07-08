Вранці у Києві кілька разів оголошували повітряну тривогу, пов'язану з загрозою балістики. Під час першої атаки росіяни влучили по дитячій лікарні "Охматдиту" в Шевченківському районі. А вдруге ворог поцілив по медцентру у Дніпровському районі.

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Росія вдарила по медцентру

Як повідомив мер міста Віталій кличко, у Дніпровському районі відбулося падіння уламків на багатоповерхову будівлю медцентру.

Попередньо, чотири людини загинули, ще троє травмованих. Будівля частково зруйнована. Триває розбір завалів та пошук людей.