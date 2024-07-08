Росія вкотре цинічно атакувала цивільне населення України. Так, у Дніпрі понівечено декілька об'єктів цивільної інфраструктури.

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Що відомо про масовану атаку

Масована ворожа атака з повітря на область. У Дніпрі пошкоджень зазнали багатоповерхівка, підприємство. Понівечене СТО,

– зазначив Сергій Лисак.

Станом на 12:55 глава Дніпропетровської ОВА повідомив, що 6 постраждалих. На жаль, одна людина у важкому стані.

Наслідки атаки по Дніпропетровщині / Фото ОВА

Є пошкодження та жертви у Кривому Різі

За попередньою інформацією, у Кривому Розі є руйнування на підприємстві, а також спалахнула пожежа. Загоряння було також в Криворізькому районі.

Глава Ради оборони міста Олександр Вілкул заявив, що станом на 13:00 у місті вже 41 людина поранена, з них 9 – у важкому стані. На жаль, загинули 6 жінок та 4 чоловіків.