Пророссийские боевики на Донбассе 15 раз нарушали режим прекращения огня за предыдущие сутки. Российские наемники вели огонь из запрещенного минскими договоренностями вооружения – в частности, минометов 120-го калибра, а также использовали БМП, гранатометы разных систем, пулеметы и стрелковое оружие. Для своих действий враг даже использовал беспилотник.

Где стреляли оккупанты Важно Прорыв в ТКГ: стороны договорились о полном прекращении огня на Донбассе Неподалеку от Майорска – противник вел огонь из минометов калибра 120 миллиметров и выпустил в сторону позиций ВСУ 25 мин, передает штаб ООС;

Вблизи Хутора Свободного – агрессор задействовал гранатометы различных систем;

Возле Крымского – вооружение БМП и крупнокалиберные пулеметы;

В пригороде Марьинки – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

У Лебединского – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

Неподалеку Водяного – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

У Пищевика – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

Вблизи Старогнатовки – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

Неподалеку Талаковки – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

По оборонцях Богдановки – российские оккупанты применили беспилотный летательный аппарат, с которого сбросили гранатометний выстрел ВОГ-25. К вечеру, на этом участке фронта, противник также вел огонь из автоматических станковых гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. Пострадавшие воины Вследствие вражеских обстрелов, 4 украинских военных получили ранения. Их эвакуировали в больницу и оказывают необходимую помощь. Потери врага По данным разведки, за прошедшие сутки украинские защитники уничтожили 1 и ранили 3 захватчиков. По уточненным данным за 21 июля, потери противника дополнительно составили еще 2 погибших.

Карта оккупированныхр територий / Инфографика 24 канала