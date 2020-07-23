Проросійські бойовики на Донбасі 15 разів порушували режим припинення вогню попередньої доби. Російські найманці вели вогонь з забороненого мінськими домовленостями озброєння – зокрема, мінометів 120-го калібру, а також використовували БМП, гранатомети різних систем, кулемети та стрілецьку зброю. Для своїх підступних дій ворог навіть використав безпілотник.

Де стріляли окупанти Важливо Прорив у ТКГ: сторони домовилися про повне припинення вогню на Донбасі Неподалік Майорська – противник вів вогонь з мінометів калібру 120 міліметрів та випустив у бік позицій ЗСУ 25 мін, передає штаб ООС;

Поблизу Хутора Вільного – агресор задіяв гранатомети різних систем;

Біля Кримського – озброєння БМП та великокаліберні кулемети;

У передмісті Мар’їнки – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

Біля Лебединського – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

Неподалік Водяного – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

Біля Пищевика – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

Поблизу Старогнатівки – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

Неподалік Талаківки – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

По оборонцях Богданівки – російські окупанти застосували безпілотний літальний апарат, з якого скинули гранатометний постріл ВОГ-25. Надвечір, на цій ділянці фронту, противник також вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. Постраждалі воїни Унаслідок ворожих обстрілів, 4 українських військових отримали поранення. Їх евакуювали до медзакладів та надають необхідну допомогу. Втрати ворога За даними розвідки, минулої доби українські захисники знищили 1 та поранили 3 загарбників. За уточненими даними за 21 липня, втрати противника додатково склали ще 2 загиблих.

Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу